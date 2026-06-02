Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor

Trump, Ankara\'daki NATO Zirvesi\'ne katılmayı planlıyor
02.06.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını açıkladı. Fidan, Trump'ın Erdoğan ile görüşmelerinde bu niyeti teyit ettiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Amerikan basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımıyla ilgili soruya, "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" yanıtını verdi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her defasında zirveye katılacağını belirttiğini söyledi.

ABD'nin, İttifak'a bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir işaret göstermediğini aktaran Fidan, "ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz" dedi.

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğinin altını çizerek, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için 'samimi' çaba içinde olduğunu hatırlattı. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, görüşmeler açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Cep Telefonu, Donald Trump, ABD Başkanı, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Ankara, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu

16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 16:45:18. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.