Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısında Çin'le ABD arasındaki "ticaret savaşlarına" ilişkin konuştu. Trump, gümrük vergisini yüzde 145'e çıkardığı Çin'le anlaşma yapmayı çok istediğini belirtti.

TRUMP: ÇİN İLE ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTERİZ

Trump şunları söyledi: "Çin ile Bir anlaşma yapabilmeyi çok isteriz. Uzun bir süre boyunca ülkemizden çok faydalandılar, şimdi masayı yeniden kuruyoruz ve eminim ki anlaşabileceğiz.

"DEVLET BAŞKANI Şİ DOSTUMDUR"

Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Kendisi gerçek anlamda uzun zamandır dostumdur Sanırım sonunda her iki ülke için de çok iyi olacak bir şey üzerinde çalışacağız. Bunu dört gözle bekliyorum

(Diğer ülkelerle gümrük anlaşmaları) Bence buna çok yakınız. Ancak hoşumuza giden bir anlaşma yapmak zorundayız, kötü bir anlaşma yapmak istemeyiz. (Gümrük müzakerelerinde) AB'ye tek bir blok olarak bakıyoruz. Bize çok sert davrandılar ama akıllıydılar. Misilleme yapmaya hazırdılar ama sonra Çin'e yaptıklarımızı görünce geri çekilmeye karar verdiler."

ÇİN'E YÖNELİK VERGİ YÜZDE 145 OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, küresel piyasaları umursamadan Çin'e olan gümrük vergisini bir kez daha yükseltti. Dün son olarak yüzde 125 olduğunu açıklayan Trump, Çin'e yönelik vergiyi şimdi de yüzde 145'e çıkardı.

ÇİN'DEN MİSİLLEME KARARI

Öte yandan Çin Maliye Bakanlığı yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak belirtildi. Çin'den daha önce yapılan açıklamada, bu oran yüzde 34 olarak kaydedilmişti. Bakanlık, ABD mallarına yönelik ek tarifenin 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi.