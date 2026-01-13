Trump, Detroit'te Biden'in öksürmesini taklit etti - Son Dakika
Dünya

Trump, Detroit'te Biden'in öksürmesini taklit etti

13.01.2026 23:53  Güncelleme: 00:07
ABD Başkanı Donald Trump, Detroit'te kentin ekonomi devlerine hitap ederken sahneyi siyasi bir tiyatroya çevirdi. Biden "Enflasyonu biz bitirdik" diyerek başladığı konuşmasında, bir yandan kendi ekonomi yönetimini göklere çıkardı, diğer yandan selefi Joe Biden'ın fiziksel hallerini taklit ederek izleyenleri şaşırttı. Kürsüde şekilden şekle giren Trump, Biden'ın hafızalara kazınan öksürük nöbetlerini de ti'ye aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Michigan eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette Detroit Ekonomi Kulübü'nde iş dünyası liderlerine seslendi. Kendi dönemindeki ekonomik başarıları, özellikle de "enflasyonu yendik" mesajını vurgulayan Trump, kürsüde selefi Joe Biden'a yönelik sert ve mizahi eleştirilerde bulundu.

KÜRSÜDE "ÖKSÜRÜK" PERFORMANSI

Konuşmasının bir bölümünde Trump, eski Başkan Joe Biden'ın fiziksel kondisyonunu ve hitabetini hedef aldı. Biden'ın sıklıkla yaptığı öksürme hareketini oldukça abartılı bir şekilde taklit eden Trump, bu sırada takındığı mimiklerle salondakilerin dikkatini çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Trump'ın ses tonunu değiştirerek selefinin konuşma tarzını karikatürize ettiği görüldü.

Görevdeki bir başkan olarak sergilediği bu taklitler, Trump'ın geleneksel siyasi protokollere meydan okuyan tarzının bir devamı olarak nitelendirildi.

Trump, Biden'ın sadece politikalarını değil, kişisel özelliklerini de eleştiri konusu yapmaya devam ediyor. Detroit'teki bu performans, sosyal medyada destekçileri tarafından "formunda" olarak karşılanırken, muhalif kanat tarafından bir devlet başkanına yakışmayan bir üslup olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

KONUŞMANIN SATIR BAŞLARI

Trump, kendi ekonomi yönetiminin başarısını överken, "Biz enflasyonu dize getirdik," ifadelerini kullandı. Otomotiv endüstrisinin kalbinde konuşan Trump, Amerikan üretimini koruma ve ticaret savaşlarındaki kararlılık mesajlarını yineledi.

Donald Trump, Joe Biden, Politika, Öksürük, Ekonomi, Siyaset, Dünya, Son Dakika

