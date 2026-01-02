Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı - Son Dakika
Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı

02.01.2026 07:05
ABD Başkanı Donald Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha fazla oranda aspirin aldığını ve elindeki morlukların bu sebeple oluştuğunu söyledi. 25 yıldır düzenli aspirin kullandığını belirten Trump "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, sağlık durumuyla ilgili söylentilere cevap verdi.

Gazetenin sorularını telefonda cevaplayan Trump, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da sağlık durumuyla ilgili sorgulamaların kaynağı olan elindeki görünür morluklara neden olduğunu vurguladı.

"KALBİMDEN İNCE, GÜZEL KANIN AKMASINI İSTİYORUM"

ABD Başkanı, daha yüksek dozda aspirin almasıyla ilgili "Aspirinin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum. Anlaşıldı mı?" ifadelerini kullandı.

25 YILDIR DÜZENLİ ASPİRİN KULLANIYOR

Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli aspirin kullandığı bilgisini paylaştı. Trump, röportajda, bacağında oluşan şişliklere karşı özel çorap kullanmayı denediğini ancak bundan "hoşlanmadığı için" vazgeçtiğini dile getirdi.

"KOŞU BANDINDA YÜRÜMEK BANA GÖRE DEĞİL"

Hiçbir zaman uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini aktaran Trump, "Bazı insanların yaptığı gibi saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "bazı toplantılarda uyuyakaldığı" iddialarını reddederek, sadece gözlerini dinlendirdiğini, işitme sorunuyla ilgili olarak ise "çok fazla insanın aynı anda konuşması durumunda zorlandığını" ifade etti.

NE OLMUŞTU?

ABD medyası, geçen hafta, 79 yaşında göreve başlayan en yaşlı başkan olan Trump'ın sağ elinde aylardır geçmeyen bir morluk olduğu konusunu tekrar gündeme getirmişti. Haberlerde, Trump'ın, ek olarak sol elinin arkasında da renk değişimi veya hafif morluklar olduğunun görüldüğü vurgulanmıştı.

Beyaz Saray'dan söz konusu durumla ilgili yapılan açıklamada, yoğun bir görüşme trafiğine sahip olan Trump'ın sağ elindeki morlukların nedeni, onun sürekli el sıkışmak durumunda kalmasına ve düzenli olarak aspirin kullanmasına bağlanmıştı. Trump, son başkanlık seçimi döneminde, eski ABD Başkanı Joe Biden'ı, yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle sık sık eleştirmiş, başkanlık görevini sürdürmeye elverişli olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sercan Polat Sercan Polat:
    İnşallah kanında boğulursun sarı şeytan 49 1 Yanıtla
  • veysel daş veysel daş:
    Kanın temiz olmadığı kesin zaten zaten. BRE KEFERE 28 1 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Allah sağlık sıhat versin dünya lideri barış güvercini trump 3 14 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    Bumu bariş güvercini.. Allah beyin vermiş insana biraz kullan derim islam ve müslüman düşmanı bu sari kafa 5 0
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    beynine s..... 1 0
  • Hakan Uzuner Hakan Uzuner:
    Değil aspirin ne içersen iç Azrail birgün senin de kapını çalacak. Kaçacak yerin yok.... 14 0 Yanıtla
  • Mert kursun Mert kursun :
    Geber sarı fare çokta merak etmiyoz 8 0 Yanıtla
