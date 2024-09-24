Trump, gittiği markette 100 dolar verdiği kadından oy istedi - Son Dakika
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Dünya

Trump, gittiği markette 100 dolar verdiği kadından oy istedi

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Eski ABD Başkanı Trump, Pennsylvania'da market ziyaretinde üç çocuklu anneye 100 dolar verdi. ''Bunu Beyaz Saray'da da yapacağız'' diyerek 2024 seçimlerine gönderme yaptı. Bu jest, yaşam maliyetlerini düşürme vaadini içeren kampanyasıyla uyumlu. Yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar yaşayan Amerikalılar için önemli bir konu. Trump, aynı gün Pennsylvania'da çiftçilerle toplantı ve miting de düzenledi.

24.09.2024 11:23  Güncelleme: 11:27
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Pennsylvania'da bir süpermarkette ilginç bir olaya imza attı. Batı Pennsylvania'daki yerel bir markette siyasi bir ziyaret gerçekleştiren Trump, üç çocuklu bir annenin alışverişine 100 dolar katkıda bulundu.

Trump, kasada ödeme yapan kadına yardım etmek için cüzdanından 100 dolarlık bir banknot çıkardı ve "İşte, alın. Faturanız 100 dolar düştü," dedi. Bu jestle birlikte kadından oy istedi ve "Bunu sizin için Beyaz Saray'da da yapacağız," diyerek 2024 seçim kampanyasına gönderme yaptı.

Bu hareket, Trump'ın 2024 seçim kampanyasının ana temalarından biriyle uyumlu. Trump, Amerikalıların günlük yaşam maliyetlerini düşürmeyi, özellikle de benzin ve market fiyatlarını indirmeyi vaat ediyor. Bu vaat, yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar yaşayan birçok Amerikalı için önemli bir konu.

Ziyaret, Trump'ın yoğun Pennsylvania programının bir parçasıydı. Aynı gün içinde çiftçilerle bir toplantı ve bir miting de gerçekleştirdi. Pennsylvania, Kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde kritik öneme sahip yedi eyaletten biri olarak görülüyor.

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada seçim kampanyasının iyi gittiğini ve rakiplerinin önünde olduğunu iddia etti. Ayrıca, rakibi Kamala Harris'in kaya gazı çıkarılmasına karşı olduğunu eleştirerek, bölge için önemli olan bu konuyu gündeme getirdi.

Bu olay, Trump'ın halkla doğrudan temas kurma ve günlük sorunlara değinme stratejisinin bir örneği olarak görülebilir. Seçmenlerin çoğunun ekonomi ve enflasyonu en önemli konu olarak gördüğü bir ortamda, bu tür jestler seçim kampanyasının önemli bir parçası haline geliyor.

Trump, gittiği markette 100 dolar verdiği kadından oy istedi
Trump, gittiği markette 100 dolar verdiği kadından oy istedi
Trump, gittiği markette 100 dolar verdiği kadından oy istedi
Trump, gittiği markette 100 dolar verdiği kadından oy istedi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, gittiği markette 100 dolar verdiği kadından oy istedi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emre Bey:
    Savaş istemeyen tek Amerika lideri Türkiye dostu candan bir adam 1 11 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    erdoğan 2 4 0 Yanıtla
  • Erdoğan null:
    hele hergeleye bak hele 2 0 Yanıtla
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