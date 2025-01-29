Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi

Trump\'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo\'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi

ABD Başkanı Donald Trumpİkinci döneminde imzaladığı ilk yasa olan 'Laken Riley Yasası'nı resmen yürürlüğe koydu. Trump, yürürlüğe konan yasa doğrultusunda ülkeye kaçak giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını verdi.

29.01.2025 23:29
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen törende, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerini engellemek amacıyla hazırlanan "Laken Riley Yasasını" imzalayarak yasalaştırdı.

İKİNCİ DÖNEMİNDE İMZALADIĞI İLK YASA

İkinci döneminde imzaladığı ilk yasanın düzensiz göçmenlerle ilgili olduğunu kaydeden Trump, sınır güvenliği konusunun kendisi için enflasyondan da diğer başlıklardan da daha önemli olduğunun altını çizdi. İmza töreninde Trump, ABD'ye farklı ülkelerden çok sayıda "suçlunun" geldiğini ve bu kişilerin Joe Biden döneminde rahatça ülkeye girebildiklerini savunarak artık ciddi tedbirler aldıklarını anlattı.

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GUANTANAMO'DA 30 BİN KİŞİLİK GÖÇMEN TESİSİ

ABD Başkanı bu kapsamda, Guantanamo Körfezi'ndeki ABD'ye ait tesislerde 30 bin "suçlu göçmenin" tutulacağı tesisin hazırlanması talimatı verdiğini açıkladı. Trump, "Bugün Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına, Guantanamo Körfezi'ndeki 30 bin kişilik göçmen tesisinin hazırlıklarına başlamaları talimatını veren bir kararname imzalıyorum. Çoğu kişi, Guantanamo'da Amerikan halkını tehdit eden en kötü suçlu yasa dışı yabancıları alıkoymak için 30 bin kişilik yerimiz olduğunu bile bilmiyor. Bazıları o kadar kötü ki onları tutacak ülkelere bile güvenmiyoruz, çünkü geri gelmelerini istemiyoruz. Bu yüzden onları Guantanamo'ya göndereceğiz." ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ SUÇLULAR BİLE KAÇAMAYACAK"

Trump, bu adımla Guantanamo'daki tesislerdeki kapasitenin iki katına çıkarılmış olacağını ve "en kötü suçluların bile buradan kaçamayacağını" söyledi.

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LAKEN RİLEY YASASI

Yasa dışı bir göçmen tarafından öldürülen Amerikalı bir üniversite öğrencisine atfen "Laken Riley Yasası" olarak adlandırılan tasarı, Kongrenin her iki kanadından bazı Demokratların da desteğiyle geçmişti. Tüm seçim sürecinde kendisi için en önemli başlığın, sınır güvenliği olduğunu söyleyen Trump için büyük bir "yasal zafer" sayılan düzenleme, sınır muhafızlarına, çeşitli suçlara karışmış düzensiz göçmenleri mahkeme kararı olmaksızın tutuklama imkanı veriyor. ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

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Son Dakika Dünya Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Bizimkiler geleni misafirimiz diye ağırlıyor. ABD ye bakın örnek alın. 11 1 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    İyi örnek Tanju Özcan gibilere. Depreme dayanıklı hem orda yangın tüpüde var. 3 7 Yanıtla
  • monşer null:
    Keşke Türkiye De Böyle Olsa Sınır Dışı 9 1 Yanıtla
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