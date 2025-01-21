Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi - Son Dakika
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Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

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Dün akşam saatlerinde yemin eden ABD Başkanı Trump, görevinin ilk gününde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı. 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda suçlu bulunan 1600 kişi için toplu af çıkaran Trump, ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çekerken trans bireylerin orduda hizmet etmesine izin veren bir emir de dahil olmak üzere 78 Biden dönemi yürütme eylemini iptal etti.

21.01.2025 10:16
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ABD Başkanı Trump, dün akşam Türkiye saatiyle 20.00'da başlayan yemin töreni sonrasında Oval Ofis'teki ilk imza töreninde çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attı.

İMZALAR ART ARDA GELDİ

Başkan Trump, ikinci döneminin ilk gününde ABD'yi Paris iklim anlaşmasından çıkaran, federal hükümette işe alımları donduran ve federal çalışanların ofise dönmesini gerektiren eylemler imzaladı.

Trump'ın göreve geldiği ilk günkü icraatlarından bazıları şunlar:

  • Trump, 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na düzenlenen saldırıda suçlananların çoğu için af duyurdu. Trump, aflarının yaklaşık 1600 kişiyi kapsayacağını söyledi, yani 2020 seçimlerinde Biden'ın başkan çıkmasını kabul etmeyen destekçilerinin tamamına toplu af çıkarmış oldu
  • TikTok'un ana şirketinin yeni bir sahip bulması veya ABD'de yasaklanması için son tarihi uzatan bir yürütme kararı imzaladı.
  • ABD'nin güney sınırında ulusal acil durum ilan etti ve sınır duvarını inşa etmek için konuşlandırılıp kullanılacak Pentagon kaynaklarının ve personelinin kullanımı için harekete geçme emri verdi. Yönetimi ayrıca göçmenlerin ABD Gümrük ve Sınır Koruma'ya ABD'ye girmeyi planladıklarını bildirmelerine olanak tanıyan bir uygulamanın kullanımını da sonlandırdı.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

DOĞUM HAKKI VATANDAŞLIĞINI YENİDEN TANIMLADI

  • Trump ayrıca doğum hakkı vatandaşlığını yeniden tanımlamayı amaçlayan bir emir imzaladı.
  • Trump ABD'yi Dünya Sağlık Örgütü'nden çektiğini duyurdu. Emrinde DSÖ'nün ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeye devam ettiği" belirtiliyor.
  • Trump, yürütme organı aracılığıyla federal hükümet çalışanları için işe alım dondurmasını yürürlüğe koyan bir eylem imzaladı.
  • Trump ayrıca yürütme eylemiyle federal hükümet içinde bir varlık olarak yeni Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nı resmen kurdu.

ABD'Yİ PARİS İKLİM ANLAŞMASINDAN ÇEKEN KARARNAMEYİ İMZALADI

  • Trump, Denali ve Meksika Körfezi'nin yeniden adlandırılması da dahil olmak üzere ABD simge yapılarının isimleriyle ilgili yürütme kararı aldı.
  • ABD'yi küresel emisyon azaltma anlaşması olan Paris iklim anlaşmasından tekrar çeken bir kararname daha imzaladı.
  • Federal kurumların cinsiyet ayrımcılığına ilişkin yasakları uzatmasını gerektiren bir yürütme emri; yürütme kolundaki atamaların bir etik sözleşmesi imzalamasını gerektiren bir emir; trans bireylerin orduda hizmet etmesine izin veren bir emir de dahil olmak üzere 78 Biden dönemi yürütme eylemini iptal etti; ve özel hapishane sözleşmelerinin yenilenmesini yasaklayan bir emir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ\'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

Dünya Sağlık Örgütü, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi - Son Dakika

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