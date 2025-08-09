Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek - Son Dakika
Dünya

Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek

09.08.2025 07:37
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu.

Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti.

"TOPRAK TAKASLARI OLABİLİR"

Trump Washington'daki zirvede yaptığı açıklamada ise olası Rusya- Ukrayna barış anlaşmasının "bazı toprak takaslarını" içereceğini belirtti.

ABD Başkanı, barış için her iki tarafın çıkarına toprak takası yapılacağını aktardı.

Daha önce görüşmenin yerine ilişkin Putin Birleşik Arap Emirlikleri'ni işaret etmiş, Trump ise "popüler bir destinasyon olacak" demişti. Zirvenin adresinin İstanbul olacağı da iddialar arasındaydı.

"İKİ LİDER UKRAYNA-RUSYA SAVAŞINI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAK"

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğine ilişkin açıklamasını doğruladı.

Rusya ve ABD'nin yakın ve sınır komşusu olduğuna dikkati çeken Uşakov, "Bu yüzden heyetimizin Bering Boğazı'nı uçakla geçmesi ve iki ülke liderlerinin böylesine önemli ve beklenen zirveyi Alaska'da yapması oldukça mantıklı görünüyor." dedi.

Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti. Uşakov, "Putin ve Trump, Alaska'daki zirvede Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakereye odaklanacak.' ifadelerini kullandı.

2. GÖRÜŞME İÇİN TRUMP'A RUSYA DAVETİ

Alaska'dan sonra gelecek Putin-Trump görüşmesinin Rusya'da gerçekleştirilmesini beklediklerini aktaran Uşakov, bu yönde Trump'a davet iletildiğini bildirdi.

Uşakov, "Moskova ve Washington, önümüzdeki günlerde Alaska'daki zirvenin pratik ve politik parametrelerini aktif ve yoğun bir şekilde ele alacak. Görünüşe göre bu zorlu bir süreç olacak, ancak biz aktif ve yoğun bir şekilde bununla meşgul olacağız." diye konuştu.

PUTİN'İN TAM ATEŞKES ŞARTI

Trump'ın açıklamaları sırasında Amerikan Wall Street Journal gazetesi de dikkat çeken bir haber paylaştı.

Gazetenin Avrupa ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre Putin, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'a; "Doğu Ukrayna'nın Rusya'ya verilmesi ve Ukrayna güçlerinin Donetsk'in tamamından güçlerini çekmeyi kabul etmesi durumunda tam ateşkesi kabul edebileceğini" söyledi.

Trump yönetimi öneri hakkında Avrupalı ve Ukraynalı yetkilileri bilgilendirirken, öneri Avrupalı yetkililer nezdinde endişeye yol açtı.

07:18
