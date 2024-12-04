Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek - Son Dakika
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Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Jared Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdi. Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamada, Isaacman'in liderliği altında NASA'nın yeni görevlere başarıyla adım atacağını ve NASA'yı yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığını belirtti.

04.12.2024 21:56  Güncelleme: 22:19
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Jared Isaacman'i ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıkladı. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kendi yönetiminde NASA'nın idaresi konusunda Isaacman'e güvendiğini belirtti.

Trump, daha önce iki kez uzaya çıkmış olmasıyla tanınan iş adamı Isaacman'in liderliği altında NASA'nın yeni görevlere başarıyla adım atacağını ve kendisinin NASA'yı yeni bir seviyeye çıkaracağına inandığını söyledi.

İKİ KEZ UZAYA ÇIKTI

İlk olarak 2021 yılında milyarder iş adamı Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX'e ait bir roketle uzaya çıkan Isaacman, geçen eylül ayında yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıkmasıyla biliniyor.

KABUL ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Trump'ın NASA Direktörlüğü adaylık teklifini kabul ettiğini yazılı bir açıklamayla duyuran Amerikalı iş adamı, "Uzaydan harika gezegenimizi görme onuruna eriştikten sonra Amerika'nın insanlık tarihinin en inanılmaz macerasına öncülük etmesi noktasında çok tutkuluyum." ifadesini kullandı.

Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, Shifts4 adlı ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak Amerikan kamuoyunda kendine yer edindi. Isaacman'in NASA Direktörü olmak için Senato'dan onay alması gerekiyor.

MUSK'I BAKANLIĞA GETİRECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'de başkan seçilen Donald Trump, yeni kurulacak Hükümet Verimliliği Bakanlığının başına girişimciler Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'i getireceğini açıkladı.

Trump\'ın Elon Musk\'tan sonra yeni hamlesi! NASA\'nın başına o ismi getirecek
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Osman Koca:
    yahudi 3 1 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Kartal imam hatipten arkadaşı 0 0 Yanıtla
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