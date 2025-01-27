Trump'ın Gazze Açıklamalarına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'ın Gazze Açıklamalarına Tepki

Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri yerleştirme çağrısına Almanya, Mısır ve Ürdün'den sert yanıtlar geldi.

27.01.2025 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi bir "yıkım alanı" olarak nitelendirerek "Filistinlileri Ürdün ve Mısır'a yerleştirme" çağrısına, Mısır ve Ürdün'ün ardından Almanya da tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze'nin Filistinlilerden temizlenmesi" söylemine, Ürdün ve Mısır'dan sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi.

Bakanlık sözcüsü, Trump'ın açıklamalarıyla ilgili soru üzerine, " Berlin'in AB, Arap ortaklar, BM ile aynı görüşü paylaştığını ve Filistin nüfusunun Gazze'den sürülmemesi, Gazze'nin kalıcı olarak İsrail tarafından işgal edilmemesi veya yeniden sömürgeleştirilmemesi gerektiğini" söyledi.

"Ürdün Ürdünlülerindir, Filistin Filistinlilerindir"

Ürdün ve Mısır da dün, Trump'ın Gazze Şeridi'ndenki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesine ilişkin çağrısını reddeden açıklamalarda bulunmuştu. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, BM yetkilileri ile Gazze konulu bir görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "İlkelerimiz nettir ve Ürdün'ün Filistinlilerin kendi topraklarında varlığını koruma konusundaki kararlı tutumunu değişmemiştir ve asla değişmeyecektir" dedi. Safadi, "Filistin meselesinin çözümü Filistin'dedir; Ürdün Ürdünlülerindir, Filistin Filistinlilerindir" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin halkının kendi topraklarındaki direnişine, uluslararası hukuk ve insancıl hukuk çerçevesinde Mısır'ın desteğinin devam ettiğini" belirtti.

Açıklamada, "(İsrail'in) ister geçici ister uzun vadeli olsun; yerleşimini genişletmesi, toprak ilhakı, Filistinlileri yerinden etme, zorunlu göç veya köklerinden koparma yoluyla uzaklaştırma gibi devredilemez haklara yönelik herhangi bir ihlalinin reddedildiği" ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Filistin, Almanya, Dünya, Mısır, Ürdün, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'ın Gazze Açıklamalarına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:32 CHP’den cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış CHP'den cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasında Mansur Yavaş cephesinden yeni çıkış
18:17 Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
18:06 IBAN’a para atarken dikkat Artık yeni şart aranacak IBAN'a para atarken dikkat! Artık yeni şart aranacak
16:01 Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak Ekrem İmamoğlu savcılığa çağırıldı: 2 suçtan ifadesi alınacak
15:46 Kağıt üstünde başka gerçekte başka Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
01:52 Ayşe Barım’ın tutuklanmasına siyasetçilerin peş peşe tepkiler geldi Ayşe Barım'ın tutuklanmasına siyasetçilerin peş peşe tepkiler geldi
01:29 Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Güngör gözaltına alındı
01:20 Sosyal medyadaki ’Evcil hayvan sahiplendirme’ şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı Sosyal medyadaki 'Evcil hayvan sahiplendirme' şebekesine operasyon: 33 kişi tutuklandı
00:46 Geyve’de yaralı domuza eziyet eden üç şüpheli gözaltına alındı Geyve'de yaralı domuza eziyet eden üç şüpheli gözaltına alındı
00:24 Coca-Cola, Avrupa’da yüksek miktarda klorat tespit edilen birçok içeceğini geri çağırdı Coca-Cola, Avrupa'da yüksek miktarda klorat tespit edilen birçok içeceğini geri çağırdı
23:55 Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco’yu esir aldılar Fenerbahçelilere Talisca yetmedi: Dünyaca ünlü yıldız için Mario Branco'yu esir aldılar
23:49 Ağabeyini odunla döve döve öldürdü Ağabeyini odunla döve döve öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 19:03:48. #1.11#
SON DAKİKA: Trump'ın Gazze Açıklamalarına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.