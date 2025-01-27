Trump'ın Gazze Açıklamalarına Tepki

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi bir "yıkım alanı" olarak nitelendirerek "Filistinlileri Ürdün ve Mısır'a yerleştirme" çağrısına, Mısır ve Ürdün'ün ardından Almanya da tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Gazze'nin Filistinlilerden temizlenmesi" söylemine, Ürdün ve Mısır'dan sonra Almanya Dışişleri Bakanlığı da tepki gösterdi.

Bakanlık sözcüsü, Trump'ın açıklamalarıyla ilgili soru üzerine, " Berlin'in AB, Arap ortaklar, BM ile aynı görüşü paylaştığını ve Filistin nüfusunun Gazze'den sürülmemesi, Gazze'nin kalıcı olarak İsrail tarafından işgal edilmemesi veya yeniden sömürgeleştirilmemesi gerektiğini" söyledi.

"Ürdün Ürdünlülerindir, Filistin Filistinlilerindir"

Ürdün ve Mısır da dün, Trump'ın Gazze Şeridi'ndenki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e yerleştirilmesine ilişkin çağrısını reddeden açıklamalarda bulunmuştu. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi, BM yetkilileri ile Gazze konulu bir görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "İlkelerimiz nettir ve Ürdün'ün Filistinlilerin kendi topraklarında varlığını koruma konusundaki kararlı tutumunu değişmemiştir ve asla değişmeyecektir" dedi. Safadi, "Filistin meselesinin çözümü Filistin'dedir; Ürdün Ürdünlülerindir, Filistin Filistinlilerindir" ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Filistin halkının kendi topraklarındaki direnişine, uluslararası hukuk ve insancıl hukuk çerçevesinde Mısır'ın desteğinin devam ettiğini" belirtti.

Açıklamada, "(İsrail'in) ister geçici ister uzun vadeli olsun; yerleşimini genişletmesi, toprak ilhakı, Filistinlileri yerinden etme, zorunlu göç veya köklerinden koparma yoluyla uzaklaştırma gibi devredilemez haklara yönelik herhangi bir ihlalinin reddedildiği" ifade edildi.