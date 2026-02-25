Trump'ın Kongre'deki uzun konuşması - Son Dakika
BBC

Trump'ın Kongre'deki uzun konuşması

25.02.2026 08:38
Trump, İran, Venezuela ve göçmen politikaları hakkında açıklamalarda bulundu, protestolar yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'ye yönelik yaptığı rekor süreli konuşmada, İran'daki durumdan, Venezuela operasyonuna kadar çok sayıda başlıkta açıklamalarda bulundu.

İki saate yaklaşan konuşmada Trump, Tahran'ın nükleer silah sahibi olmasına "asla izin verilmeyeceğini" söyledi.

Gerilimi diplomasi yoluyla çözmenin "tercih ettiği" yöntem olduğunu ifade ettiği konuşmada İran'ı "açık ara bir numaralı terör destekçisi" olmakla suçladı.

Trump yönetimi ve İranlı yetkililer, Perşembe günü Cenevre'de bir nükleer müzakereler için bir kez daha masaya oturacak.

Bu görüşme öncesi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir anlaşmanın elle tutulabilir mesafede olduğunu ifaden bir açıklama yaptı.

Donald Trump'ın Kongre'ye hitap ettiği geleneksel "State of the Union" (Birliğin Durumu) konuşması 1 saat 48 dakika sürdü.

Konuşmada Meksikalı kartel lideri El Mencho'nun öldürülmesine de değindi.

ABD'ye uyuşturucu girişiyle ilgili yönetiminin adımlarını övdü ve Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun tutuklanmasını hatırlattı.

Trump, bu operasyonla "kanunsuz bir diktatörün" saltanatına son verildiğini savundu.

Salonda protestolar

Trump konuşmasında Minnesota'daki göçmen polis operasyonlarını da övdü ve buradaki bazı Somali topluluğu üyelerini hedef aldı.

Kongreye seçilen ilk Somali kökenli Amerikalı olan Minnesota'dan Demokrat Partili Ilhan Omar, Trump'a konuşması sırasında "yalancı" diye seslendi.

Yanında oturan Demokrat Partili Rashida Tlaib de Trump'ı hedef aldı.

Teksas eyaletinden Demokrat Partili Al Green konuşma sırasında kaldırdığı pankart nedeniyle salon dışına çıkarıldı.

Bu pankartta, "Siyahlar maymun değildir" yazıyordu.

Green, Trump'ın geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada paylaştığı, eski başkan Barack Obama ve eşini maymun gibi gösteren ırkçı videoya tepki gösteriyordu.

Kaynak: BBC

BBC
