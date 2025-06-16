Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu - Son Dakika
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Dünya

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

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Trump\'ın tehdidi sonrası İran, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
16.06.2025 10:27  Güncelleme: 10:35
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Trump\'ın tehdidi sonrası İran, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu
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Ortadoğu'da yaşanan gerilim artıyor. İran tarafından fırlatılan bir füze, ABD'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğine isabet etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Amerikan üslerine saldırı olursa, ordumuzun tüm gücüyle karşılık veririz' açıklamasından sadece birkaç saat sonra gerçekleşen olay, ABD'nin bölgedeki çatışmalara daha da karışacağı endişelerini artırdı.

Ortadoğu'daki gerilim giderek tırmanıyor. İran tarafından fırlatılan bir füze, ABD'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğine isabet etti. Olay,ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerikan üslerine saldırı olursa, ordumuzun tüm gücüyle karşılık veririz" açıklamasından sadece birkaç saat sonra yaşandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran füzelerinin patlama şokunun binaya zarar verdiğini, ancak herhangi bir Amerikan personelinin yaralanmadığını söyledi. Bu durum, ABD'nin bölgede devam eden çatışmanın içine daha da çekilmesi yönündeki endişeleri artırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik yeni hava saldırılarından önce yaptığı açıklamada, "İran rejimi artık çok zayıf. Yakında rejim değişikliği olacak" dedi.

İsrail, pazar günü İran'daki birçok hedefi vurdu. İran da buna karşılık olarak Kudüs ve Tel Aviv'e yaklaşık 30 füze fırlattı. Ancak İranlı halk, bu karşı saldırıların güvenlik sağlamadığını düşünerek başkent Tahran'ı terk etmeye başladı.

Tahran'da hafta sonu tam anlamıyla bir kaos yaşandı. Bombalama korkusuyla insanlar araçlarına binerek şehirden kaçmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yüzlerce aracın şehir dışına çıkmak isterken trafiğe takıldığı görüldü. Yerel basına göre, şehirde birçok bina yıkıldı, altyapı zarar gördü, uçak bakım tesisleri ve ünlü Valiasr Meydanı hedef alındı.

Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

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Son Dakika Dünya Trump'ın tehdidi sonrası İran, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fenerbahce343434:
    İtraill terör devleti , abd yi savaşa sokmak için, kendisi vurmuştur orayı 24 6 Yanıtla
  • Murat Avci:
    hadi göreyim seni Çin sıra sende tam zamanı ABD uçak gemilerini batırma zamanı. 25 4 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bence o büyükelçiliği ABD yi savaşa çekmek için İsrail vurdu 23 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    metamfetaminin türkiyeye en çok sokan ve kendilerine aile süsü verip pazarlayan ve gençlerimizi zehirleyin bu ülke ve vatandaşlarına nedense pek merhamet edemiyorum 9 4 Yanıtla
  • sabahattin dagalp:
    İsrail vurmuştur, akıl veren de Amerika. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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