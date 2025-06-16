Trump\'ın tehdidi sonrası İran, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini vurdu

Ortadoğu'daki gerilim giderek tırmanıyor. İran tarafından fırlatılan bir füze, ABD'nin İsrail'in Tel Aviv kentindeki büyükelçiliğine isabet etti. Olay,ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerikan üslerine saldırı olursa, ordumuzun tüm gücüyle karşılık veririz" açıklamasından sadece birkaç saat sonra yaşandı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İran füzelerinin patlama şokunun binaya zarar verdiğini, ancak herhangi bir Amerikan personelinin yaralanmadığını söyledi. Bu durum, ABD'nin bölgede devam eden çatışmanın içine daha da çekilmesi yönündeki endişeleri artırdı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik yeni hava saldırılarından önce yaptığı açıklamada, "İran rejimi artık çok zayıf. Yakında rejim değişikliği olacak" dedi.

İsrail, pazar günü İran'daki birçok hedefi vurdu. İran da buna karşılık olarak Kudüs ve Tel Aviv'e yaklaşık 30 füze fırlattı. Ancak İranlı halk, bu karşı saldırıların güvenlik sağlamadığını düşünerek başkent Tahran'ı terk etmeye başladı.

Tahran'da hafta sonu tam anlamıyla bir kaos yaşandı. Bombalama korkusuyla insanlar araçlarına binerek şehirden kaçmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yüzlerce aracın şehir dışına çıkmak isterken trafiğe takıldığı görüldü. Yerel basına göre, şehirde birçok bina yıkıldı, altyapı zarar gördü, uçak bakım tesisleri ve ünlü Valiasr Meydanı hedef alındı.