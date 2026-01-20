Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın - Son Dakika
20.01.2026 10:43
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa liderlerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüsünü, Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren bir haritayla servis etmesi büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı "stratejik nedenlerle edinme" odaklı tutumu, dünyada diplomatik bir krize yol açtı.

Son dönemde sık sık paylaştığı yapay zeka ile oluşturulmuş görsellere bir yenisini daha ekleyen Trump bu kez Avrupalı liderlere Grönland mesajı verdi.

HERKES HARİTAYA TAKILDI

Avrupa liderlerinin yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüsüne, Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren haritayı da ekleyen Trump'ın bu paylaşımı ise tartışmaları beraberinde getirdi.

TRUMP'TAN VERGİ TEHDİDİ

Trump, Danimarka'ya bağlı NATO müttefiki Grönland'ın tamamen ABD'ye satılmaması halinde, Şubat'tan itibaren Avrupa'ya yüzde 10'luk ithalat vergisi koyacağını, Haziran'da bunun yüzde 25'e çıkacağını duyurdu. Bu tehdit, Avrupa Birliği liderlerinin sert tepki göstermesine neden oldu ve acil bir AB zirvesi çağrısı yapıldı.

İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER'DAN AÇIK RED

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ın tarifelerle müttefiklere baskı yapma yaklaşımını "tamamen yanlış" olarak nitelendirerek bir ticaret savaşının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi. Aynı zamanda Grönland'ın geleceğinin yalnızca ada halkı ve Danimarka tarafından belirlenebileceğini vurguladı.

BASIN AYAĞA KALKTI: GREENLAND İÇİN PROTESTOLAR

Grönland ve Danimarka'da "Greenland satılık değil" sloganıyla büyük halk protestoları düzenlendi. Başkent Nuuk ve Kopenhag'da binlerce kişi Trump'a tepki gösterdi; sloganlarda "Yankee, evine git!" gibi ifadeler yer aldı.

PİYASALAR VE EKONOMİ DE SALLANIYOR

Trump'ın açıklamaları, Avrupa borsalarında sert düşüşlere yol açtı. Önde gelen endeksler gerilerken yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle altın fiyatları yükseldi. Bazı analistler bunun küresel ekonomi açısından riskli bir dönemeç olduğunu belirtiyor.

AVRUPA ÇIKARLARI KORUMAYA KARARLI

AB liderleri, Trump'ın ticaret tehditlerine karşı misilleme seçeneklerini değerlendirdiklerini açıkladı. Bu kapsamda gümrük tarifeleri, yatırım kısıtlamaları ve ABD'ye yönelik ticaret engelleri gibi önlemler masada.

ANLAM VE ARKA PLAN

Trump'ın bu yeni hamlesi, yalnızca ticaret veya diplomasi meselesi değil; Arktik bölgesinin stratejik öneminin artması, Rusya–Çin etkisinin dengelenmesi ve ABD ulusal güvenlik söylemleriyle ilişkilendiriliyor. Grönland'ın zengin mineraller, kritik madenler ve coğrafi konumunun bu tutumu beslediği yorumları yapılıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Apple User Apple User:
    Rusya’yı tehlike diye gösteren asıl tehlike ABD 9 0 Yanıtla
  • Hacıbey Akyüz Hacıbey Akyüz:
    istediği gibi at koşturuyor abd, Osmanlı yıkıldı dünyada hiç bitmedi 8 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
