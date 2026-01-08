Trump\'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın

ABD özel kuvvetlerinin Başkan Trump'ın talimatıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırıp hakim karşısına çıkarmasının yankıları sürüyor.

TRUMP'IN YARDIMCISINDAN ÇARPICI RÖPORTAJ

Venezuela'daki petrol ve zengin yeraltı kaynaklarını kendilerinin kullanacağını açıklayan Trump'ın sözleri dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken yardımcısından da dikkat çeken bir çıkış geldi.

"AMERİKALILAR İÇİN İYİ BİR ŞEY"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance verdiği bir röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. JD Vance kendisine yöneltilen "Venezuela'daki diktatörü devirmek, ortalama bir Amerikalıya nasıl yardımcı olur?" sorusuna "Her şeyden önce, bunun anlamı Venezuela'nın inanılmaz doğal kaynaklarını kontrol edebileceğiz demektir. Bu da Amerikalılar için iyi bir şey" yanıtını verdi.