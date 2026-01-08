Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın - Son Dakika
Dünya

Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın

Trump\'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
08.01.2026 11:33
Trump\'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen "Venezuela'daki diktatörü devirmek, ortalama bir Amerikalıya nasıl yardımcı olur?" sorusuna "Her şeyden önce, bunun anlamı Venezuela'nın inanılmaz doğal kaynaklarını kontrol edebileceğiz demektir. Bu da Amerikalılar için iyi bir şey" yanıtını verdi.

ABD özel kuvvetlerinin Başkan Trump'ın talimatıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırıp hakim karşısına çıkarmasının yankıları sürüyor.

TRUMP'IN YARDIMCISINDAN ÇARPICI RÖPORTAJ

Venezuela'daki petrol ve zengin yeraltı kaynaklarını kendilerinin kullanacağını açıklayan Trump'ın sözleri dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken yardımcısından da dikkat çeken bir çıkış geldi.

"AMERİKALILAR İÇİN İYİ BİR ŞEY"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı JD Vance verdiği bir röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. JD Vance kendisine yöneltilen "Venezuela'daki diktatörü devirmek, ortalama bir Amerikalıya nasıl yardımcı olur?" sorusuna "Her şeyden önce, bunun anlamı Venezuela'nın inanılmaz doğal kaynaklarını kontrol edebileceğiz demektir. Bu da Amerikalılar için iyi bir şey" yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Son Dakika Dünya Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    sendende bi p olmaz zirto 2 0 Yanıtla
  • 96310555 96310555:
    konu mankeni 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın - Son Dakika
