Trump\'ın zaferinden sonra çılgına dönen liberal kadın sunucu hakaretler savurdu

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Donald Trump'a yönelik büyük destek, ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi adayın zafere yaklaşmasıyla liberal medya mensuplarını ve Kamala Harris destekçilerini adeta çileden çıkardı.

MSNBC yorumcusu Joy Reid, Florida'nın büyük çoğunlukla Trump'ı desteklemesi üzerine canlı yayında öfke nöbeti geçirdi. Reid, eyaleti "aşırı sağcı, faşist tipte bir hükümetin kontrolünde" olmakla suçladı.

"Son iki haftada Trump'ın televizyonda söylediklerini düşünün," diyen Reid, giderek öfkelenerek şöyle devam etti: "Küçük çocuklu ailelerin önünde kullandığı kaba dil, toplu sınır dışı etme tehditleri ve daha ilk günden diktatörlüğe varan şiddet içerikli söylemleri..."

Reid, MSNBC'deki meslektaşlarına, Trump'ın tartışmalı tutumlarına rağmen nüfusun yarısından destek almasını anlayamadığını söyledi: "Tüm bunlara rağmen oyların yarısını alıyorsa, bu bizim hakkımızda ne söylüyor? Durup düşünmemiz gerek."

Florida'nın erken saatlerde Trump'a geçmesi üzerine Reid, "Florida tam bir Proje 2025 minyatürü. Bu aşırı sağcı, faşist tipteki yönetim Florida'yı daha mı çekici bir yer yapıyor?" dedi.

Texas'ın Trump'a geçmesinin ardından Reid, Houston'daki siyahi seçmenlerin "ciddi şekilde baskı altında" olduğunu öne sürdü ve Kuzey Carolina'nın Trump'a geçmesini "beyaz kadın seçmenlere" bağladı.

Eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Nicole Wallace ise, Trump'ın anketlerde öne geçmesine ve iki salınan eyaleti kazanmasına rağmen, yarışın hala "başa baş" gittiğini iddia etti.