Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi. İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, Tahran'ın anlaşmayı reddetmesi durumunda gerekirse askeri hamlede bulunacaklarını ve bu hamleye İsrail'in de dahil olacağını ifade etti.

10.04.2025 00:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 12 Nisan'da Umman'da gerçekleştirilecek 'nükleer' konulu doğrudan görüşmeler öncesinde Tahran'a yönelik tehditlerine bir yenisini daha ekledi.

"FAZLA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ"

Oval Ofis'te başkanlık kararnamelerine imza attıktan sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, ABD olarak cumartesi İran'la doğrudan müzakereler yapacaklarını ve buradan olumlu bir sonuç çıkmasının herkes için daha iyi olacağını söyledi. ABD Başkanı, İran'da insanların çok akıllı ve zeki olduklarını ve mevcut durumun gayet farkında olduklarını dile getirerek, İran'la anlaşma konusunda "fazla bir şey istemediklerine" değindi.

Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz

"İRAN ANLAŞMAYI REDDEDERSE ASKERİ SEÇENEĞE YÖNELİRİZ VE İSRAİL DE BUNA DAHİL OLUR"

İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden Trump, Tahran'la anlaşma yapamamaları durumunda ne olacağı sorusuna, "Eğer askeri müdahale gerekiyorsa, askeri müdahalede bulunacağız. İsrail'in de buna dahil olacağı aşikar. Ancak bunun lideri biz oluruz, kimse bize liderlik edemez. Biz istediğimizi yaparız." diye yanıt verdi.

NETANYAHU'DAN DA BENZER BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'dan yayımladığı görüntülü mesajda Trump ile benzer bir açıklamaya imza atmıştı. Mesajında İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini söyleyen Netanyahu, bunun ya anlaşma ya da "askeri seçenekle" sağlanabileceğini savunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ile İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda hemfikir olduklarını belirten Netanyahu,"İran'ın nükleer tesisleri havaya uçurulmalı. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı konusunda hemfikiriz. Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz." demişti.

Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz

İRAN VE ABD 12 NİSAN'DA UMMAN'DA GÖRÜŞECEK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran ile doğrudan görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve görüşmeler cumartesi devam edecek" açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, 12 Nisan Cumartesi günü ABD ile görüşmelerin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Arakçi, "İran ve ABD, cumartesi günü Umman'da dolaylı üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşme hem bir fırsat hem de bir sınav niteliğinde. Top artık ABD'nin sahasında" ifadelerini kullanmıştı.

Trump\'tan İran\'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Donald Trump, Güvenlik, Politika, İsrail, Tahran, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Çopur:
    Korkak İran 0 2 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    umarım israil İranı batağına girer 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.

23:15 Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor İşte Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar Dünyayı şaşırtmaya devam ediyor! İşte Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili aldığı kararlar
22:45 Netanyahu’dan skandal Türkiye tehdidi Netanyahu'dan skandal Türkiye tehdidi
20:58 Hakan Fidan: Suriye’de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz Hakan Fidan: Suriye'de İsrail dahil başka bir ülke ile çatışmak istemiyoruz
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:14 Benzine büyük indirim geldi Benzine büyük indirim geldi
09:19 Trump ağzını fena bozdu Dünyayı karşısına alacak ’popo’ çıkışı Trump ağzını fena bozdu! Dünyayı karşısına alacak 'popo' çıkışı
09:18 Kadir Ezildi’nin korkutan anları Taksiye binerken yere kapaklandı Kadir Ezildi'nin korkutan anları! Taksiye binerken yere kapaklandı
09:14 Instagram’dan canlı yayın için 16 yaş sınırı Instagram'dan canlı yayın için 16 yaş sınırı
08:59 Şişli’de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti Şişli'de biri hamile 2 kişinin öldüğü saldırının detayları kahretti
08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
08:50 Arsenal, Real Madrid’i paramparça etti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Arsenal, Real Madrid'i paramparça etti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:45 İşte Trump’ın ek vergi kararının gerekçesi İşte Trump'ın ek vergi kararının gerekçesi
08:31 Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki trafik kazası geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 01:25:04. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a açık tehdit: Anlaşmayı reddederlerse İsrail ile birlikte askeri seçeneğe yöneliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement