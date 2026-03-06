Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı - Son Dakika
Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı

06.03.2026 00:51
ABD Başkanı Donald Trump, ülke liginde şampiyon olan Inter Miami takımının oyuncularını Beyaz Saray'da ağırladı. Futbolcuların yanında İran'ı nasıl vurduklarını anlatan Trump'ı, dünyaca ünlü yıldızlar Lionel Messi ve Luis Suarez'in de alkışlaması dikkat çekti.

İran'ı acımasızca vuran ABD Başkanı Donald Trump, MLS şampiyonu Inter Miami takımını Beyaz Saray'da kabul etti. Kulüp sahipleri ve teknik heyetin de yer aldığı törende Trump, İran saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRUMP'TAN İRAN'A: KESİN BİR ÖLÜMLE KARŞILAŞIRSINIZ

Trump, "İran askeri muhafızları ve İran polisi silahlarını bırakmalı, yoksa hepsi öldürülecek. İran, Orta Doğu'daki her ülkeye füze fırlatmıştı. Sonra biz geldik ve onların planlarını suya düşürdük. Sizlere tarihin doğru yönünde olma fırsatı veriyoruz. Yoksa kesin bir ölümle karşılaşırsınız." dedi.

Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı

MESSİ HEM GÜLDÜ HEM DE ALKIŞLADI

Törende kameralara çarpıcı anlar yansıdı. Trump konuşurken, Lionel Messi ve Luis Suarez'in de aralarında bulunduğu oyuncuların alkışladığı görüldü. Ayrıca Messi'nin gülmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Yorumlar (5)

  • Meral Toptas Meral Toptas:
    Ronaldo senden her anlamda iyi ezik messi 55 0 Yanıtla
  • Kür Şad Kür Şad:
    İnsan omurgasız olunca Messi gibi oluyor işte. 23 0 Yanıtla
  • CİHAN ÖZSOY CİHAN ÖZSOY:
    ronaldoya kurban olasın 23 0 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Sen yaşa Ronaldo 21 0 Yanıtla
  • Mustafa Arslan Mustafa Arslan:
    Yenilenen kendileri kendi sonlarını alkışlıyorlar?? 0 0 Yanıtla
