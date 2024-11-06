Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak - Son Dakika
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Dünya

Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak

Trump\'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak

ABD'de sandığa giden milyonlarca seçmen Kamala Harris ile Donald Trump arasında tercihini yaptı. Seçimi Trump ile birlikte takip eden ABD'li milyarder Elon Musk'ın paylaştığı fotoğrafa ''Gelecek böyle olacak" notunu düşmesi büyük ses getirdi. Musk'ın Trump'ın kabinesinde olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

06.11.2024 08:45
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Dünya ABD'de yapışan seçimlere kilitlendi. Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürüyor. Yarışı Trump önde götürüyor.

SEÇİMİ TRUMP İLE BİRLİKTE TAKİP ETTİ

Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip etti.

KABİNE'DE Mİ YER ALACAK?

Trump'ın kabinesinde yer alacağı konuşulan Elon Musk çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Trump ile birlikte seçim fotoğrafı paylaşan Musk, 'Gelecek böyle olacak" olacak ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı bir anda gündeme oturdu.

Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak

ELON MUSK'TAN BİR PAYLAŞIM DAHA

ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk, "Game, set, and match" (oyun, set ve maç) paylaşımı yaparak Trump'ın galibiyetini kutladı. "Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.

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Son Dakika Dünya Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak - Son Dakika

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