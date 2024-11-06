Dünya ABD'de yapışan seçimlere kilitlendi. Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde 35 eyalette oyların sayımı sürüyor. Yarışı Trump önde götürüyor.
Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, ABD başkanlık seçimi sonuçlarını Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Florida'da takip etti.
Trump'ın kabinesinde yer alacağı konuşulan Elon Musk çok konuşulan bir paylaşım yaptı. Trump ile birlikte seçim fotoğrafı paylaşan Musk, 'Gelecek böyle olacak" olacak ifadelerini kullandı. Musk'ın paylaşımı bir anda gündeme oturdu.
ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen Amerikalı milyarder, X'in sahibi Elon Musk, "Game, set, and match" (oyun, set ve maç) paylaşımı yaparak Trump'ın galibiyetini kutladı. "Game, set, and match" tenis maçlarında galibiyeti ilan eden hakem anonsu olarak literatürde yer alıyor.
Son Dakika › Dünya › Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak - Son Dakika
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