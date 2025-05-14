Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad\'da konuştu

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nin açılışında konuştu.

Trump, "Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni bir başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı. Muhammed ile konuştum ve Türkiye'deki arkadaşımla (Erdoğan) da konuştum, şu anda onunla da telefonda görüştük ama bunun onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu" dedi. Gazze'deki mevcut durumla ilgili konuşan Trump, "Yönetimim ve bu bölgedeki pek çok kişi, Gazze'deki Filistin halkının güven ve onurlu bir geleceğe sahip olması yönündeki umudunu paylaşmaktadır" ifadelerini kullandı.