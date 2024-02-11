Trump, Rusya\'yı NATO üyeliğinin faturasını ödemeyen ülkelere saldırmaya teşvik ediyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tekrar seçilmesi halinde Rusya’yı NATO üyeliğinin faturasını ödemeyen ülkelere saldırmaya teşvik edeceğini açıkladı.
Bu yıl düzenlenecek seçimde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olma yarışında açık ara önde gözüken Trump Güney Carolina’daki önseçim mitinginde yaptığı konuşmada, başkanlığı döneminde bir NATO ülkesinin liderinin “Faturamızı ödeyemezsek ve Rusya bize saldırırsa ne yaparsınız?” diye sorduğunu, ona yanıt olarak “Sizi korumaya gelmeyiz. Hatta Rusya’nın dilediğini yapması için onları teşvik ederim” dediğini aktardı.
Beyaz Saray ise bu yorumların “dehşet verici ve delice” olduğunu belirtti.
NATO üyesi ülkelerin, bir ülke saldırıya uğradığında o ülkeyi savunma taahhüdü bulunuyor.
Trump’ın kastettiği “NATO üyeliğinin faturası”, üye ülkelerin ittifaka girerken verdiği yıllık gayrısafi yurt içi hasılalarının yüzde 2’si kadar savunma harcaması yapma vaadi.
Fakat 2023 itibarıyla üye ülkelerin yalnızca 11’i bu sözü tutuyor.
ABD ve Birleşik Krallık’ın ardından NATO’nun en büyük ülkeleri arasında yer alan Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya da sözünü tutmayan ülkelerden.
Bu yorum hakkında basına bilgi veren bir Beyaz Saray sözcüsü, eski başkan için “En yakın müttefiklerimizin katil rejimlerce işgalini destekliyor” derken bunun ABD ulusal güvenliğine, küresel istikrara ve ülke ekonomisine zarar verdiğini aktardı.
Trump, başkanlığı döneminde de NATO’yu eleştirmiş, diğer 30 ülkeyi savunmanın ABD üzerinde adil olmayan bir maddi yük yarattığını öne sürmüştü.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından da Trump, NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya yapılan yardımları eleştirmişti.
ABD 2022’den bu yana 44 milyar dolar yardımda bulundu.
Fakat bu yardımlar bir süredir durdu. Zira geçen yılın sonunda Senato’daki Cumhuriyetçiler, Ukrayna’ya yardıma devam edilmesini ABD’nin güney sınırında göçü engelleme gibi taleplere bağlayarak reddetti.
Bu hafta talepleri doğrultusunda değiştirilmiş yeni yasa metnini de Senato’da reddettiler.
Bunun üzerine bu iki konunun birlikte görüşülmesi sonlandı. Önümüzdeki günlerde Ukrayna’ya yardım ve göçü engelleme çalışmaları ayrı ayrı ele alınacak.
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