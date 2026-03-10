ABD Başkanı Donald Trump "Savaş büyük ölçüde sona erdi" açıklamasıyla gündem yaratırken, İran'a saldırının faturasını ise damadı Jared Kushner ve Pete Hegseth gibi isimlere çıkardı. Trump basın toplantısında "Steve, Jared, Pete ve Marco gibi isimlerin bana aktardıklarına dayanarak İran'ın bize saldıracağını düşündüm. Eğer bu adımı o an atmasaydık, bize saldırmayı planladıklarına inanıyorum" dedi.
10.03.2026 10:01:46
SON DAKİKA: Trump savaşın faturasını damadına kesti - Son Dakika
