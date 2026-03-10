Trump savaşın faturasını damadına kesti - Son Dakika
Trump savaşın faturasını damadına kesti

Trump savaşın faturasını damadına kesti
10.03.2026 09:45
ABD Başkanı Donald Trump "Savaş büyük ölçüde sona erdi" açıklamasıyla gündem yaratırken, İran'a saldırının faturasını ise damadı Jared Kushner ve Pete Hegseth gibi isimlere çıkardı. Trump basın toplantısında "Steve, Jared, Pete ve Marco gibi isimlerin bana aktardıklarına dayanarak İran'ın bize saldıracağını düşündüm. Eğer bu adımı o an atmasaydık, bize saldırmayı planladıklarına inanıyorum" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

