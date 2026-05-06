Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan İran'a Sert Uyarı

Trump\'tan İran\'a Sert Uyarı
06.05.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran anlaşması için baskı yaparak, reddedilirse bombardımanın artacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürece ilişkin, "Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlar ve bu öncekinden çok daha yüksek bir seviyede ve şiddette olur" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarsak ki bu belki de büyük bir varsayım, zaten efsanevi hale gelen Destansı Öfke operasyonu sona erecek. Son derece etkili olan abluka, Hürmüz Boğazı'nın İran dahil herkese açık olmasına olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanamaması durumunda bölgedeki saldırıların dozunun artacağını belirten Trump, "Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse bombardıman başlar ve bu ne yazık ki öncekinden çok daha yüksek bir seviyede ve şiddette olur" tehdidinde bulundu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene’yi istiyor 22 milyon Euro’luk dev teklif İsmi Fenerbahçe ile anılan ünlü hoca, Nene'yi istiyor! 22 milyon Euro'luk dev teklif
Kolombiya’da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti Kolombiya'da kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 madenci hayatını kaybetti
Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor Tarifini kendi buldu, 29 yıldır aynı baharatı satıyor
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
Trabzonspor’a Abdülkadir Ömür piyangosu Trabzonspor'a Abdülkadir Ömür piyangosu
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Mehmet Aslantuğ, annesini son yolculuğuna uğurladı
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:59
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca
İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak
Aziz Yıldırım başkan olursa çuval çuval para harcayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:20
Erdoğan’ın masasındaki son anket Fark 5 puandan da fazla
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Fark 5 puandan da fazla
14:08
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: “Deli misin sen“ diyen bile var
Kurduğu sistemle 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi: "Deli misin sen" diyen bile var
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 15:48:37. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.