Trump'tan İran Açıklaması: Yalan ve Gerçek Dışı - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması: Yalan ve Gerçek Dışı

Trump\'tan İran Açıklaması: Yalan ve Gerçek Dışı
12.06.2026 17:11
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Trump, İran'ın basına sızdırdığı anlaşma şartlarının gerçeklerle ilgisi olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın basına sızdırdığı anlaşma şartlarının yazılı olarak mutabık kalınan metinle hiçbir ilgisi olmadığını belirterek, Tahran yönetiminin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran ile yürütülen diplomatik sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran yönetiminin basına sızdırdığı bilgileri yalanlayan Trump, "İran'ın 'yalan haber' medyasına sızdırdığı şartların, yazılı olarak üzerinde anlaşılan şartlarla hiçbir ilgisi yoktur. Bir anlaşmaya vardıklarına dair zayıf ve acınası açıklamaları da dahil olmak üzere söylediklerinin gerçekle hiçbir alakası yok. İş yapmak için çok onursuz insanlar. Onlarla iyi niyet çerçevesinde bir iş yapmak diye bir şey söz konusu olamaz. İnanılmaz! Ayrıca dün gece Hürmüz Boğazı'ndan ayrılan Hint gemilerine yönelik tamamen püskürtülen İHA saldırısı da kesinlikle kabul edilemez. Kendilerine çeki düzen verseler iyi olur, hem de hızlıca!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Trump'tan İran Açıklaması: Yalan ve Gerçek Dışı - Son Dakika

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