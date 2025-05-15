Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: ''Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'' - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: ''Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?''

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'deki Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine katılmaması hakkında açıklamalarda bulundu. Trump, Putin'in yokluğuna dair hayal kırıklığı yaşamadığını belirtti ve eğer o gitmezse Putin'in de gitmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

15.05.2025 12:20
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de yapılması planlanan Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine katılmamasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, Putin'in yokluğuna dair hayal kırıklığı yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda, "Hayal kırıklığına uğramadım. Hatta kendi kendime, 'Ben gitmiyorsam Putin niye gitsin ki?' dedim," ifadelerini kullandı.

Trump, İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan bu kritik barış zirvesine baştan beri katılmayı düşünmediğini vurguladı. "Gitmeyecektim. Gitmeyi planlamıyordum. Evet, giderdim, ama bu benim planlarım arasında değildi," sözleriyle kendi kararının net olduğunu belirtti. Açıklamasının devamında ise, "Eğer ben gitmezsem, onun gideceğini sanmıyorum," diyerek Putin'in de bu karardan etkilendiğini düşündüğünü belirtti. Trump, sözlerinin doğrulandığını, çünkü Putin'in de gerçekten zirveye katılmadığını söyledi.

İstanbul'daki zirve, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen savaşa diplomatik bir çözüm bulma umuduyla planlanmıştı. Ancak iki kilit liderin de toplantıya katılmaması, görüşmenin etkisini sınırladı.

Trump'ın açıklamaları, sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde liderler arası güç dengesi açısından da anlamlı bulundu. Uzmanlara göre Trump, bu sözleriyle yalnızca neden katılmadığını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda Putin ile arasında var olan dolaylı siyasi rekabeti ve liderlik etkisini de gözler önüne serdi.

Barış zirvesine liderlerin katılmaması, diplomatik sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusunda belirsizlik yaratırken, görüşmelerin daha alt düzey heyetlerle devam etmesi bekleniyor. Yine de bu gelişme, sürecin ne kadar etkili olacağına dair soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'
Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'
Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'
Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'
Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: 'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'
Trump\'tan İstanbul zirvesi açıklaması: \'\'Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?\'\'

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İstanbul zirvesi açıklaması: ''Ben gitmiyorsam, Putin neden gitsin ki?'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mustafa Güzel:
    tramp mevcut başkan dır şimdi niye eski ABD başkanı tramp diye haber yapıyorsunuz anlamadım 2 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    adam doğru söylemiş Putin karşısında Trump gib SÖZÜNÜN ERİ GÜÇLÜ bir dünya lideri görmek ister kendi ülkesini çiftçisini emeklisini yetimi dulu açlıktan süründüren kişiler ile ne muhatap olacak . 0 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Nasıl eski ab başkanı anlamadım.bir an 2021 de sandım kendimi 0 0 Yanıtla
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