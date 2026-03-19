Trump'tan Japonya Başbakanı'nın yanında şok Pearl Harbor çıkışı - Son Dakika
19.03.2026 22:26  Güncelleme: 22:57
ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Sanae Takaichi arasındaki görüşme, beklenmedik bir polemiğe sahne oldu. Trump, basın toplantısında sorulan ''İran'a saldırmadan önce neden müttefiklerinizi bilgilendirmediniz?'' sorusuna, ''Sürpriz istedik. Sürpriz konusunda Japonya'dan daha iyisini kim bilebilir ki?'' sözleriyle yanıt vererek diplomatik nezaket kurallarını yerle bir etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında yaptığı açıklamalarla diplomasi gündemine damga vurdu. Trump'ın İran'a yönelik olası bir saldırı öncesinde müttefiklerin neden bilgilendirilmediğine ilişkin soruya verdiği yanıt, tarihi bir olaya yaptığı gönderme nedeniyle dikkat çekti.

"SÜRPRİZ OLSUN İSTEDİK"

Bir muhabirin, "İran'a saldırmadan önce neden müttefiklerinizi bilgilendirmediniz?" sorusuna Trump, "Sürpriz istedik. Sürpriz konusunda Japonya'dan daha iyisini kim bilebilir ki?" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, "Bana Pearl Harbor'dan neden bahsetmediniz?" sözleriyle açıklamasını sürdürdü.

O anlarda konuk Başbakan'ın sessiz kalması ise dikkat çekti.

TARİHİ OLAYA GÖNDERME

Trump'ın sözleri, Pearl Harbor saldırısına yapılan bir gönderme olarak yorumlandı. Japonya, 7 Aralık 1941'de ABD'nin Hawaii'deki Pearl Harbor deniz üssüne ani bir saldırı düzenlemiş, bu olay ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'na girmesine neden olmuştu.

JAPONYA'YA YAPILAN SÜRPRİZ!

ABD Başkanı'nın söz ettiği sürpriz ise Japonya'ya atılan atom bombalarına atıf olarak yorumlandı. ABD, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda, Japonya'nın teslim olmasını hızlandırmak amacıyla 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya, 9 Ağustos'ta da Nagazaki'ye atom bombası atmıştı. Dönemin ABD Başkanı Harry Truman'ın onayıyla atılan bombalar, 200 binden fazla kişinin ölümüne yol açan tarihteki tek nükleer saldırıdır.

Pearl Harbor, Donald Trump, Politika, Japonya, Dünya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bu tam bir şeytan 16 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    DOSTUM TRUMP biraz dangalaktır ! 8 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
