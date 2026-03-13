Trump'tan Mücteba Hamaney'in öldüğü iddiasına ilk yorum - Son Dakika
Trump'tan Mücteba Hamaney'in öldüğü iddiasına ilk yorum

Trump\'tan Mücteba Hamaney\'in öldüğü iddiasına ilk yorum
13.03.2026 09:05
ABD Başkanı Donald Trump, öldüğü iddia edilen İran'ın yeni Yüksek Lideri Mücteba Hamaney'in muhtemelen hayatta olduğunu söyledi. Trump "Sanırım hayatta. Bence zarar görmüş durumda ama muhtemelen bir şekilde hayatta" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, öldüğü yönünde iddialar ortaya atılan İran'ın yeni Yüksek Lideri Mücteba Hamaney'in hâlâ hayatta olabileceğini söyledi. Trump ayrıca İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığını savundu.

"ZARAR GÖRMÜŞ DURUMDA AMA MUHTEMELEN HAYATTA"

Fox News muhabiri Brian Kilmeade'e verdiği ve Cuma günü yayımlanacak röportajda konuşan Trump, son günlerde hayatını kaybettiği öne sürülen Hamaney'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, "Sanırım hayatta. Bence zarar görmüş durumda ama muhtemelen bir şekilde hayatta" ifadelerini kullandı.

İRAN: GÖREVİNİN BAŞINDA

İran'dan yeni dini lider Mücteba Hamaney'in sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama gelmişti. İranlı yetkililer, Mücteba Hamaney'in saldırılar sırasında 'hafif yaralandığını' ancak görevinin başında olduğunu açıklamıştı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ İDDA EDİLMİŞTİ

Mücteba Hamaney'in Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmesinin ardından günler geçse de yeni liderin herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmaması, görüntü vermemesi; sağlığıyla ilgili spekülasyonları da beraberinde getirmişti.

İLK MESAJI DEVLET TELEVİZYONUNDA OKUNDU

Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'in ilk mesajı, devlet televizyonunda okundu. Hamaney'in bu açıklaması, babası Ali Hamaney'in yerine seçildikten sonra kendisi tarafından yapılan ilk açıklama olarak kayda geçti.

Televizyondan okunan açıklamada Hamaney, "düşmana baskı uygulamak için Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğini" belirtti. İran'ın komşu ülkelerle "dostluk" politikası izlediğini ancak onlara Amerikan üslerini kapatmasını tavsiye ettiğini, İran'ın bu üsleri hedef almaya devam edeceğini ifade eden Hamaney, intikam açıklaması da yaptı. Hamaney, 110'u çocuk, 168 kişinin öldürüldüğü Minab'daki kız okulu saldırısı dahil olmak üzere öldürülen tüm İranlıların intikamını alacaklarının altını çizdi.

Hamaney, Lübnan'daki Hizbullah'ı da kendilerine yardım ettiği için "kendini feda eden bir örgüt" olarak nitelendirdi. Hizbullah, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırıları ile başlayan savaşta İsrail'e yüzlerce roket fırlatmıştı. İran'ın düşmanlarından tazminat isteyeceğini ve varlıklarını yok edeceğini ifade eden Hamaney, "İran bir koloni devleti değildir" açıklamasını yaptı.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Mücteba Hamaney, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ikinci oğludur ve uzun yıllardır İran siyasetinde etkili isimlerden biri olarak anılıyor. 1969 yılında İran'ın Meşhed kentinde doğan Hamaney, dini eğitimini Kum kentindeki medreselerde aldı.

İran'da resmi bir devlet görevi bulunmamasına rağmen, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr siyasi çevrelerle yakın ilişkileri nedeniyle ülke siyasetinde etkili bir figür olarak değerlendiriliyor. Mücteba Hamaney'in adı, özellikle İran'ın iç siyasi dengeleri ve dini liderlik tartışmaları kapsamında sık sık gündeme geliyor.

2009 yılında İran'da tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar sırasında da adı kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler Hamaney'in perde arkasında etkili olduğunu iddia etmişti.

Uzun süredir İran'ın dini ve siyasi yapısı içinde güçlü bir konumda olduğu belirtilen Mücteba Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'nin ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.

