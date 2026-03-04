''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama - Son Dakika
''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasına yalanlama

\'\'Trump Türkiye\'ye İran\'a saldırma talimatı verdi\'\' iddiasına yalanlama
04.03.2026 00:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ''Trump Türkiye'ye İran'a saldırma talimatı verdi'' iddiasını yalanladı. Yapılan açıklamada ''Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir'' ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ederken; ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye İran'a saldırma emri verdiği öne sürüldü.

İDDİA YALANLANDI

Söz konusu iddiaya yanıt ise İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. DDM'den yapılan iddialar yalanlandı.

Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Trump Türkiye'ye İran'a saldırı talimatı verdi, Türkiye İran'a yönelik gizli bir askeri planın parçası, Türkiye İran'a karşı savaşa katılmak için CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını talep etti" gibi iddialar doğru değildir" denildi.

"TÜRKİYE GÜVENLİK KARARLARINI SADECE KENDİSİ BELİRLEMEKTEDİR"

Açıklamada ayrıca "Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak; dış politikasını ve güvenlik kararlarını, sadece ve sadece kendisi belirlemekte ve uygulamaktadır. Aksi yöndeki söylemler tamamen mesnetsiz ve art niyetlidir. Türkiye'nin İran'a karşı savaşa girmesi ve bu amaçla CAATSA yaptırımlarının kaldırılması dahil herhangi bir şart sunması gibi bir durum da söz konusu değildir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • selami inel selami inel:
    İnşallah iki gün sonra söylem doğru çıkmaz 21 9 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Bir de adil bir ülke deseydiniz tam olurdu :) 7 8 Yanıtla
  • Orhan Karakoca Orhan Karakoca:
    o kim , bize talimat veriyor ? 14 0 Yanıtla
  • turkumdogruyum? turkumdogruyum?:
    BOP büyük ortadoğu projesi 4 3 Yanıtla
  • xkszncnvmk xkszncnvmk:
    daha çok talimalatlar gelir. 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
