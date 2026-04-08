Trump ve İran\'dan 2 Haftalık Ateşkes Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise bu süreçte güvenli geçişlerin İran ordusuyla koordineli şekilde sağlanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a tanıdığı sürenin dolmasına saatler kala sanal medya hesabından Pakistan'ın ara buluculuğunda yapılan görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıyı 2 hafta süreli olarak durdurmayı kabul ediyorum. İki haftalık süre, anlaşmanın son haline getirilmesini ve tamamlanmasını sağlayacak. İran ile uzun vadeli barışa ilişkin kesin bir anlaşmaya yaklaştık" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in öncülüğünde, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin olumlu sonuç verdiğini kaydeden Trump, İran'daki askeri hedeflerini gerçekleştirdiğini öne sürdü. Trump, İran'la 'uzun vadeli' bir barış konusunda anlaşmaya yakın olduklarını vurgulayarak, "İran'dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

İRAN İKİ HAFTALIK ATEŞKESİ KABUL ETTİ

İran yönetimi de Trump'ın açıkladığı 2 haftalık ateşkes süresini kabul ettiklerini bildirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 'İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı' aktarıldı. Açıklamada, "Ülke lideri Mücteba Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'nin onayıyla nihai hale getirilmesi için müzakerelerin İslamabad'da yapılmasına karar verilmiştir. Bu müzakerelerin en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılması ve sahadaki zaferin siyasi alanda da tescil edilmesi hedeflenmektedir" denildi.

ABD tarafından sunulan tüm planların reddedildiği belirtilen açıklamada, Tahran yönetiminin sunduğu 10 madde 'Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması, direniş ekseninin tüm unsurlarına karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi, ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişi garanti altına alacak ve üzerinde mutabakata varılan protokol çerçevesinde İran'ın hakimiyetini sağlayacak bir geçiş düzenlemesinin oluşturulması, İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi, tüm birincil ve ikincil yaptırımlar ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının kaldırılması, İran'ın yurt dışındaki tüm bloke edilmiş varlık ve mali kaynaklarının serbest bırakılması ve tüm bu maddelerin bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanması' olarak sıralandı.

Müzakerelerin ABD tarafına 'tam bir güvensizlik' içinde, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da başlayacağı kaydedilen açıklamada, görüşmelerin 15 gün içinde tamamlanmasının hedeflendiği, tarafların mutabakatıyla bu sürenin uzatılabileceği ifade edildi.

ARAKÇİ: HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLANACAK

Arakçi, Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından sanal medya hesabından paylaştığı mesajında, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir'e, savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları nedeniyle teşekkür etti. Arakçi, "İran İslam Cumhuriyeti adına, bölgedeki savaşı sona erdirmek için yorulmak bilmeden çaba gösteren sevgili kardeşlerim, Pakistan Başbakanı Sayın Şerif ve Mareşal Munir'e şükran ve takdirlerimi sunarım. Başbakan Şerif'in tweet'inde dile getirdiği kardeşçe talebe yanıt olarak ve ABD'nin 15 maddelik önerisine dayalı müzakereler talebini ve ABD Başkanı'nın İran'ın 10 maddelik önerisinin genel çerçevesini müzakerelerin temeli olarak kabul ettiğini duyurmasını dikkate alarak, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi adına şunu beyan ederim: İran'a yönelik saldırılar durdurulursa, Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz savunma operasyonlarını sonlandıracaktır. İki haftalık bir süre boyunca, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde ve teknik sınırlamalar dikkate alınarak Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.