Trump yönetimi, Biden\'ın son günlerinde verdiği af kararları hakkında soruşturma açtı

Yeni dönem Trump yönetimi, eski Başkan Joe Biden'ın görevdeki son günlerinde verdiği af kararlarının meşruiyetini sorgulamaya başladı. Soruşturmanın odağında Biden'ın bu kritik kararları verirken zihinsel olarak yeterli durumda olup olmadığı ve otomatik imza makinesi kullanıp kullanmadığı soruları yer alıyor.

Trump'ın af danışmanı Ed Martin tarafından başlatılan soruşturma, Biden'ın son dönemde verdiği tartışmalı af kararlarını mercek altına alacak. Bu kararlar arasında 37 ölüm cezalı mahkumun cezasının müebbete çevrilmesi ve kendi oğlu Hunter Biden'ın affedilmesi de bulunuyor.

Martin, yapılan açıklamada Biden'ın "yeterli durumda olup olmadığının" ve çevresindeki kişilerin "otomatik imza makinesi veya başka yollarla ondan yararlanıp yararlanmadığının" araştırılacağını belirtti. Otomatik imza makinesi, belgeleri kişi yerine otomatik olarak imzalayan bir cihazdır.

Trump daha da ileri giderek, Biden'ın verdiği affların çoğundan "haberi olmadığını" ve bu nedenle kararların "geçersiz" olduğunu iddia etti.

En büyük tartışma Biden'ın oğlu Hunter'ı affetmesi üzerine çıktı. Hunter Biden vergi kaçırma ve yasadışı silah bulundurma suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası alabilirdi. Biden ise daha önce defalarca oğlunun davasına müdahale etmeyeceğine söz vermişti.

Ayrıca Biden, başkanlığının son günlerinde bazı aile üyelerini de "önleyici af" kapsamında korudu.

ABD anayasasına göre başkanların af yetkisi oldukça geniş kapsamlıdır. Trump da bu yetkiyi kullanmış, 6 Ocak 2021'de Kongre baskınına katılan yaklaşık 1600 destekçisini affetmişti.

İlginç bir şekilde, Trump'ın af danışmanı Martin daha önce "otomatik imza kullanmanın mutlaka sorun olmadığını" söylemişti.

Biden'ın yakın zamanda açıklanan ileri evre prostat kanseri teşhisi, zihinsel yeterlilik tartışmalarını alevlendirdi. Missouri Başsavcısı Andrew Bailey, Biden'ın "zihinsel gerileme" yaşadığını ve personelinin bundan yararlandığını iddia etmişti.

Soruşturmanın hangi kapsamda yürütüleceği ve hukuki sonuçlar doğurup doğurmayacağı henüz net değil. Uzmanlar, başkanlık af yetkisinin anayasal statüsü nedeniyle bu kararları iptal etmenin son derece zor olduğunu belirtiyor.

Biden yönetiminden henüz bu iddialara yönelik resmi bir açıklama gelmedi.