Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
28.03.2026 14:24
ABD Başkanı Donald Trump, Miami’deki zirvede Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında kullandığı ifadelerle yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Miami'de düzenlenen Gelecek Yatırım Girişimi zirvesinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Prens Muhammed bin Selman hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

YAKIŞIKSIZ İFADELER 

Konuşmasında Prens Selman hakkında yakışıksız ifadeler kullanan Trump "G.tümü öpeceğini düşünmemişti. Bana iyi davransa iyi olur. O beni sanırım diğer ABD başkanlarıyla karıştırdı" ifadelerine yer verdi. 

TÜRKİYE'DEN ÖVGÜYLE BAHSETTİ 

Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel rolüne ve son bir aylık süreçteki pozisyonuna da işaret eden Trump, Türkiye ve Endonezya gibi ülkelerin dostane bir tavır sergilediklerini aktardı. Süreç boyunca Türkiye'nin başarılı bir sınav verdiğini belirten Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da harika bir liderlik gösterdiğini ifade etti. 

NATO'YA REST, KÜBA'YA MESAJ

Venezuela'daki hamlelerinin 45 dakika sürdüğünü anımsatan Trump, İran'ın çok daha zorlu ve büyük bir coğrafya olduğunu dile getirdi. Belirlenen 3 bin 554 hedefin daha bulunduğunu ve bu sürecin hızlıca tamamlanacağını belirten Trump, İran'a yönelik adımlarını Kongre onayına ihtiyaç duymamak adına savaş yerine askeri operasyon şeklinde tanımladığını açıkça ifade etti. Açıklamalarının son bölümünde hedeflerindeki bir sonraki ülkenin Küba olabileceğine dair mesajlar da veren Trump, bu yönde muhtemel bir askeri müdahalenin sinyalini verdi. 

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Muzaffer AY Muzaffer AY:
    Türkiye Büyük bir tuzağın içerisindedir! Bir Süfyan tayfası tarafından kuşatılmış durumdadır Türkiye!? Kendinize gelin ve biran önce erken seçime gidin! 14 22 Yanıtla
  • Muzaffer AY Muzaffer AY:
    Türkiye erken seçime gitmelidir! Bu yıkım ekibinden Türkiye'yi mutlaka kurtarmak zorundadır Halk! 10 16 Yanıtla
  • Sevinç Ak Sevinç Ak:
    Türkiye'den alışığız böyle argo tabirlere. Kınamaya gerek yok 9 4 Yanıtla
  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Yanlış neresinde bunun diğerleri ile aynı şeyi yapıyor. Öpüyor yoksa Osmanlı dan sonra dedelerine kim bu hükümranlığı verirdi. 7 1 Yanıtla
  • Muzaffer Salman Muzaffer Salman:
    Doğru söylemiş 6 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
