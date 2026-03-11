Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü - Son Dakika
Son Dakika Logo

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
11.03.2026 19:55
Romanya, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarına destek kapsamında ülkedeki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nün kullanılmasına onay verdi; karar, ABD-İran savaşının 12. gününde bölgedeki askeri hareketliliği artırdı.

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılarla tırmanan gerilim 12. gününe girerken bölgede tansiyon düşmüyor. İran'da ölü sayısının 1332'ye yükseldiği açıklanırken ABD tarafında ise 150 askerin yaralandığı bildirildi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA MAYIN KRİZİ

Çatışmaların gölgesinde İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na deniz mayınları yerleştirdiği iddiaları yeni bir kriz başlattı. ABD'li yetkililer, İran'ın boğaza son günlerde 10'dan daha az deniz mayını yerleştirdiğini belirterek bölgedeki güvenlik riskinin arttığına dikkat çekti. Yetkililer, ticari gemilerin güvenliğini sağlamak için askeri eskort seçeneğinin de değerlendirildiğini ifade etti.

TRUMP'TAN SERT AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı'ndaki mayın iddialarıyla ilgili sert bir açıklama yaptı. Trump, İran'a yönelik uyarısında şu ifadeleri kullandı: "Eğer kaldırmazlarsa sonuçları görülmemiş seviyede olur. 16 adet pasif mayın döşeme teknesi veya gemisini vurup imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum."

İRAN'DA YENİ DİNİ LİDER YARALANDI

İran tarafında ise saldırıların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği saldırı sonrası, yeni dini lider olarak öne çıkan Mücteba Hamaney'in de saldırıda yaralandığı bildirildi. İranlı yetkililer, Mücteba Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve dinlenmek üzere istirahate çekildiğini açıkladı.

ROMANYA ABD'YE ÜS DESTEĞİ VERDİ

Savaşın bölgesel etkileri artarken Romanya'dan dikkat çeken bir adım geldi. Dünya liderleri çatışmaların sona ermesi için diyalog çağrısı yaparken Romanya, ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarına destek kapsamında asker sayısını artırma ve hava üslerini kullanma talebini onayladı. Al Mayadeen'de yer alan habere göre; anlaşma kapsamında ABD, Karadeniz kıyısındaki stratejik Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'ne savaş uçakları ve yüzlerce asker konuşlandırabilecek.

"SAVUNMA AMAÇLI" DİYEREK KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Romanya Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan, ABD'nin askeri ekipman sevkiyatının savunma amaçlı olduğunu belirtti. Dan, İran'a yönelik olası operasyonlarda yakıt ikmal uçakları, izleme ekipmanları ve uydu iletişim sistemlerinin Romanya'daki üsleri kullanabileceğini söyledi.

19:40
