Tüm gücünü kaybeden PKK'da Mazlum Kobani görevden alındı, yerine Mahmut Reş getirildi

Terör örgütü PKK, tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, art arda yaptığı operasyonlar sonucunda örgütü iyice güçsüz hale getirdi. Türkiye dışına kaçmak zorunda kalan örgütün YPG/SDG kolunda da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Suriye'deki kanlı eylemlerle kendisinden sıkça söz ettiren ve Türkiye'de işlenen bazı eylemlere yönelik verdiği talimatlar nedeniyle hakkında "Kırmızı Liste"de arama kararı alınan "Mazlum Kobani" kod isimli Mazlum Kobani dün alınan ani bir kararla örgütün tepe görevinden el çektirildi.

SON 1 YILDAN BU YANA MASADAYDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "General" diye hitap ettiği terör elebaşı, örgüt içinde ABD ve Avrupalı ülkelerle olan ilişkileri ile ön planda duruyordu. Son iki yıldan bu yana Rusya ile kurduğu ilişkilerle ve batı kamuoyu tarafından hakkında yapılan sık haberler üzerine Mazlum Kobani'nin örgütün "baronları" diye tabir edilen liderleri ve merkez karar üyelerini geride bırakması ve örgütün bu isimlerini tasfiye edeceğine dair çıkan haberlerin Kandil'de rahatsızlık yarattığı ve Mazlum Kobani'nin son bir yıldan bu yana görevden alınması için girişimlerin başlatıldığı belirtildi.

ABD HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Mazlum Kobani'nin görevden alınmasının örgütün Suriye kolu içinde deprem etkisi yarattığı belirtilirken, Suriye asıllı Mazlum Kobani'nin konudan haberdar olduğu ve ABD'li bir heyetle bir araya geldiği belirtildi.

TERÖRİSTBAŞI BAYIK'A YAKIN

Mazlum Kobani'nin yerine SDG Genel Komutanlığına Mahmut Reş atandı. Reş'in KCK'nın elebaşı Cemil Bayık'a yakınlığıyla tanındığı ve daha önce de Irak Kürt Bölgesi'ne saldırı tehdidinde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

MAZLUM KOBANİ KİMDİR?

Mazlum Kobani ismini kullanan Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarındandır. Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği terörist Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyonluk para ödüllü kırmızı listesinde yer alan terörist Ferhad Abdi Şahin'in PKK'nın Hakkâri kırsalında çok sayıda kanlı saldırının baş faili olarak aranıyor. Hakkında Diyarbakır, Van, Hakkâri, Şırnak Başsavcılıkları'nca daimi arama kararı bulunan terörist, Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabası nüfusuna kayıtlı.