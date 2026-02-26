Türk Deniz Görev Kuvveti Northern Quadriga-2026'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Deniz Görev Kuvveti Northern Quadriga-2026'da

Türk Deniz Görev Kuvveti Northern Quadriga-2026\'da
26.02.2026 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da yapılan tatbikata TCG Anadolu ve diğer gemiler katıldı, çoklu yaralı tahliyesi eğitildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Wilhelmshaven bölgesinde icra edilen Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "8-25 Şubat 2026 tarihleri arasında TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul ve TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti; Wilhelmshaven bölgesinde icra edilen Northern Quadriga-2026 Tatbikatı'na katıldı" ifadeleri kullanıldı.

'ÇOKLU YARALI TAHLİYESİ EĞİTİMİ İCRA EDİLDİ'

Tatbikat kapsamında icra edilen özel bir eğitime de dikkat çekilen açıklamada, "24 Şubat 2026 tarihinde, TCG Anadolu ile Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru FGS Brandenburg arasında 'Çoklu Yaralı Tahliyesi Eğitimi' icra edildi. Eğitim kapsamında; yaralı rolündeki Alman Deniz Harp Okulu öğrencileri, TCG Anadolu'da konuşlu 3 adet AS-532 helikopteri tarafından tahliye edildi ve tedavileri TCG Anadolu'da tamamlandı" denildi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Almanya, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk Deniz Görev Kuvveti Northern Quadriga-2026'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

18:06
Bakan Gürlek’in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın
17:59
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh’un imza gününe akın etti
Beşiktaşlı taraftarlar, Hyeon-gyu Oh'un imza gününe akın etti
16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:20:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk Deniz Görev Kuvveti Northern Quadriga-2026'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.