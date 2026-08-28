Köln\'ün Dostu Fritz Schramma Son Yolculuğuna Uğurlandı

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentinin önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk toplumunun dostu olarak tanınan Fritz Schramma, siyasi ve toplumsal hayatın yanı sıra Türk toplumunun temsilcilerinin de katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Boklemünd Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Schramma, ailesinin isteği üzerine 25 yıl önce hayatını kaybeden oğlunun mezarının bulunduğu alana defnedildi. Schramma'nın 27 Ağustos 1947'de doğması ve 27 Ağustos 2026'da toprağa verilmesi dikkat çekti.

Fritz Schramma, Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Almanya ve Avrupa'nın önemli İslami ibadet merkezlerinden biri olarak kabul edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin yapımına verdiği destekle Türk ve Müslüman toplumunun takdirini kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında açılışı yapılan caminin inşa sürecinde Schramma'nın önemli rol üstlendiği ifade edildi.

Cenaze törenine Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Torsten Burmester, Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Stephan Keller, Schramma'dan sonra Köln Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Jürgen Roters, belediye yöneticileri, emniyet ve askeri yetkililer ile Kuzey Ren Vestfalya'dan çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Törene Türk toplumundan ise İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu temsilcileri, DİTİB ve Din Hizmetleri Ataşeliği yetkilileri, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Köln Bölge Başkanlığı temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Türk toplumunun önde gelen isimleri katıldı. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de Schramma için çelenk ve taziye mesajı gönderdi.

Türk toplumunun dostu olarak tanınan Schramma'nın cenaze törenine katılan Türklerin sayısının sınırlı kalması ise dikkat çekti.

"KÖLN İÇİN BÜYÜK BİR DEĞERDİ"

Törende konuşan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Torsten Burmester, Schramma'nın Köln için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Fritz Schramma her zaman hareket halindeydi. İnsanlarla iletişim kurmayı sever, herkes için ulaşılabilir bir isimdi. Köln'e bu kadar kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşan, şehri ve insanlarını bu kadar derinlemesine anlayan başka birini tanımıyorum" dedi.

"TÜRK VE MÜSLÜMAN TOPLUMUNUN SAYGISINI HAK ETMİŞTİ"

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Schramma'nın özellikle göçmenler ve Müslüman toplum için önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Schramma'nın Köln Merkez Camii'nin yapım sürecindeki kararlı tutumuna dikkat çeken Yeneroğlu, "Bugün Köln'de yaşayan göçmenlere kucak açan ve Türklerin sevdiği Fritz Schramma'yı son yolculuğuna uğurladık. Kendisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden olmasına rağmen cami yapımına karşı çıkanlara karşı durarak Köln Merkez Camii'nin yapılması yönünde önemli bir karar vermişti. Bu nedenle Müslüman Türk toplumunun saygısını hak eden bir kişiydi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER HAKKINDA HEP OLUMLU KONUŞURDU"

Schramma'nın belediye başkanlığı döneminde Türk Hava Yolları'nda görev yapan Mehmet Kutlutürk, eski belediye başkanının Türkiye ve Türkler hakkında her zaman olumlu düşünceler taşıdığını söyledi. Kutlutürk, "Schramma bizimle defalarca uçtu. Türkleri seven bir belediye başkanıydı. Güney Afrika'da yaklaşık 10 gün birlikte bulunmuştuk. Türkler hakkında bulunduğu her platformda olumlu sözler söylerdi. Yurt dışı seyahatlerinde Türk Hava Yolları'nı sıkça tercih ederdi" dedi.

"CAMİ İÇİN KENDİ PARTİSİNİ KARŞISINA ALDI"

Fritz Schramma ile üç dönem birlikte çalışan Köln Belediye Meclisi Uyum Komisyonu Başkanı Ali Esen de Schramma'nın Köln Merkez Camii konusundaki tutumunun unutulmayacağını söyledi. Esen, "Schramma, DİTİB Merkez Camii projesi nedeniyle kendi parti grubunda dahi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Buna rağmen kararlı bir şekilde projenin arkasında durdu. 'Bu sadece benim ayıbım değil, bütün Köln'ün ayıbı olur. Bu camiyi yalnızca Köln için değil, bütün Almanya için yaptıracağım' diyerek izin sürecine destek vermişti" diye konuştu.

"GÖÇMENLER İÇİN ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTI"

İş insanı Metin Aydın da Schramma'nın sevgi dolu ve ince ruhlu bir insan olduğunu belirterek, Köln'de yaşayan göçmenler ve yabancılar için yaptığı çalışmaların unutulmayacağını söyledi. Schramma döneminde Köln'de DİTİB Merkez Camii, dinler arası diyalog ve uyum alanında önemli girişimlerin hayata geçirildiğini ifade eden Aydın, "Köln'de yaşayan göçmenlere ve yabancılara çok büyük katkıları oldu. Başta devasa DİTİB Merkez Camii külliyesi olmak üzere birçok önemli projeye onun döneminde adım atıldı. Ruhu şad olsun" dedi.

IGMG Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt da Schramma'nın Köln'de yaşayan tüm göçmenler için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Kendisini saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün burada onun için bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitimci Mustafa Yeşil ise Fritz Schramma'nın Köln'de yaşayan Müslüman toplumuna ve göçmenlere yaklaşımında önemli bir emeği bulunduğunu belirterek, "Onu unutmayacağız" dedi.