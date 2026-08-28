Köln'ün Dostu Fritz Schramma Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Köln'ün Dostu Fritz Schramma Son Yolculuğuna Uğurlandı

Köln\'ün Dostu Fritz Schramma Son Yolculuğuna Uğurlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köln eski Büyükşehir Belediye Başkanı Fritz Schramma, Türk toplumunun katılımıyla düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Türk ve Müslüman toplumuna verdiği destek, özellikle Köln Merkez Camii'nin yapımındaki rolüyle hatırlanıyor.

Haber: İlhan Baba

(KÖLN) – Almanya'nın Köln kentinin önceki Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk toplumunun dostu olarak tanınan Fritz Schramma, siyasi ve toplumsal hayatın yanı sıra Türk toplumunun temsilcilerinin de katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Boklemünd Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından Schramma, ailesinin isteği üzerine 25 yıl önce hayatını kaybeden oğlunun mezarının bulunduğu alana defnedildi. Schramma'nın 27 Ağustos 1947'de doğması ve 27 Ağustos 2026'da toprağa verilmesi dikkat çekti.

Fritz Schramma, Köln Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, Almanya ve Avrupa'nın önemli İslami ibadet merkezlerinden biri olarak kabul edilen Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin yapımına verdiği destekle Türk ve Müslüman toplumunun takdirini kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında açılışı yapılan caminin inşa sürecinde Schramma'nın önemli rol üstlendiği ifade edildi.

Cenaze törenine Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Torsten Burmester, Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Stephan Keller, Schramma'dan sonra Köln Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Jürgen Roters, belediye yöneticileri, emniyet ve askeri yetkililer ile Kuzey Ren Vestfalya'dan çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı.

Törene Türk toplumundan ise İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu temsilcileri, DİTİB ve Din Hizmetleri Ataşeliği yetkilileri, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Köln Bölge Başkanlığı temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Türk toplumunun önde gelen isimleri katıldı. IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de Schramma için çelenk ve taziye mesajı gönderdi.

Türk toplumunun dostu olarak tanınan Schramma'nın cenaze törenine katılan Türklerin sayısının sınırlı kalması ise dikkat çekti.

"KÖLN İÇİN BÜYÜK BİR DEĞERDİ"

Törende konuşan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Torsten Burmester, Schramma'nın Köln için büyük bir değer olduğunu belirterek, "Fritz Schramma her zaman hareket halindeydi. İnsanlarla iletişim kurmayı sever, herkes için ulaşılabilir bir isimdi. Köln'e bu kadar kapsamlı bir bakış açısıyla yaklaşan, şehri ve insanlarını bu kadar derinlemesine anlayan başka birini tanımıyorum" dedi.

"TÜRK VE MÜSLÜMAN TOPLUMUNUN SAYGISINI HAK ETMİŞTİ"

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Schramma'nın özellikle göçmenler ve Müslüman toplum için önemli çalışmalar yaptığını söyledi. Schramma'nın Köln Merkez Camii'nin yapım sürecindeki kararlı tutumuna dikkat çeken Yeneroğlu, "Bugün Köln'de yaşayan göçmenlere kucak açan ve Türklerin sevdiği Fritz Schramma'yı son yolculuğuna uğurladık. Kendisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden olmasına rağmen cami yapımına karşı çıkanlara karşı durarak Köln Merkez Camii'nin yapılması yönünde önemli bir karar vermişti. Bu nedenle Müslüman Türk toplumunun saygısını hak eden bir kişiydi" ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER HAKKINDA HEP OLUMLU KONUŞURDU"

Schramma'nın belediye başkanlığı döneminde Türk Hava Yolları'nda görev yapan Mehmet Kutlutürk, eski belediye başkanının Türkiye ve Türkler hakkında her zaman olumlu düşünceler taşıdığını söyledi. Kutlutürk, "Schramma bizimle defalarca uçtu. Türkleri seven bir belediye başkanıydı. Güney Afrika'da yaklaşık 10 gün birlikte bulunmuştuk. Türkler hakkında bulunduğu her platformda olumlu sözler söylerdi. Yurt dışı seyahatlerinde Türk Hava Yolları'nı sıkça tercih ederdi" dedi.

"CAMİ İÇİN KENDİ PARTİSİNİ KARŞISINA ALDI"

Fritz Schramma ile üç dönem birlikte çalışan Köln Belediye Meclisi Uyum Komisyonu Başkanı Ali Esen de Schramma'nın Köln Merkez Camii konusundaki tutumunun unutulmayacağını söyledi. Esen, "Schramma, DİTİB Merkez Camii projesi nedeniyle kendi parti grubunda dahi eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Buna rağmen kararlı bir şekilde projenin arkasında durdu. 'Bu sadece benim ayıbım değil, bütün Köln'ün ayıbı olur. Bu camiyi yalnızca Köln için değil, bütün Almanya için yaptıracağım' diyerek izin sürecine destek vermişti" diye konuştu.

"GÖÇMENLER İÇİN ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTI"

İş insanı Metin Aydın da Schramma'nın sevgi dolu ve ince ruhlu bir insan olduğunu belirterek, Köln'de yaşayan göçmenler ve yabancılar için yaptığı çalışmaların unutulmayacağını söyledi. Schramma döneminde Köln'de DİTİB Merkez Camii, dinler arası diyalog ve uyum alanında önemli girişimlerin hayata geçirildiğini ifade eden Aydın, "Köln'de yaşayan göçmenlere ve yabancılara çok büyük katkıları oldu. Başta devasa DİTİB Merkez Camii külliyesi olmak üzere birçok önemli projeye onun döneminde adım atıldı. Ruhu şad olsun" dedi.

IGMG Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt da Schramma'nın Köln'de yaşayan tüm göçmenler için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "Kendisini saygı ve minnetle anıyoruz. Bugün burada onun için bulunuyoruz" ifadelerini kullandı. Eğitimci Mustafa Yeşil ise Fritz Schramma'nın Köln'de yaşayan Müslüman toplumuna ve göçmenlere yaklaşımında önemli bir emeği bulunduğunu belirterek, "Onu unutmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Almanya, Dünya, Köln, Son Dakika

Son Dakika Dünya Köln'ün Dostu Fritz Schramma Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı
Ali Koç’un oğlundan Lyon’da duygusal sözler: Anlatamıyorum Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe’de ayrılık Dünyanın en büyüğüne gitti Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı Kimsenin bilmediği sırrını açıklaması istendi, itirafıyla ağızları açık bıraktı
Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Dinamikpay’e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi Dinamikpay'e yasadışı bahis operasyonu: 25,5 kilo altın ele geçirildi

23:44
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa etti
23:19
Ferencvaros’a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek
Ferencvaros'a farklı kaybeden Trabzonspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek
21:50
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
21:46
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
Bakan Yumaklı: Orman yangınları açışından 3 gün kritik
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
20:43
Fenerbahçe’den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
Fenerbahçe'den taraftarını üzen transfer açıklaması: O hariç yapılmayacak
20:38
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
20:34
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
Dursun Özbek ve ekibinin rakiplerinin belli olduğu andaki yüz ifadeleri bomba
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:01
Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı
Kıskançlık nedeniyle akranını bıçakladı
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
18:55
Bakan Gürlek’ten İdris Naim Şahin’e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
Bakan Gürlek'ten İdris Naim Şahin'e tahsisli çakarlı araçlar hakkında dikkat çeken açıklama: Söyledikleri ile dosyadakiler uyuşmuyor
17:23
Melih Gökçek’ten Mansur Yavaş’a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a teşekkür: Doğrusunu yapıyorsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 01:56:55. #7.13#
SON DAKİKA: Köln'ün Dostu Fritz Schramma Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement