Türk Savaş Gemileri KKTC Limanlarını Ziyaret Edecek - Son Dakika

Türk Savaş Gemileri KKTC Limanlarını Ziyaret Edecek

Son Güncelleme: 27.08.2023 18:34

Türk savaş gemileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla KKTC'nin Gazimağusa ve Girne limanlarına ziyaret gerçekleştirecek.

Türk savaş gemilerinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa ve Girne kentlerindeki limanlara ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından (GKK) yapılan yazılı açıklamada, TCG Bandırma korvetinin Gazimağusa, TCG Bartın korvetinin de Girne Limanı'nı ziyaret edeceği belirtildi.

HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAKLAR

Açıklamada, "30 Ağustos 2023 tarihinde 10.00-17.00 saatlerinde TCG Bandırma (F-502) korveti Gazimağusa Limanı'nda, TCG Bartın (F-504) korveti ise Girne Limanı açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Türk Savaş Gemileri KKTC Limanlarını Ziyaret Edecek

"BİZ BURADAYIZ" MESAJI

Bu hamle güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt'i Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka Limanı'na demirleyen ABD ve GKRY'ye adeta "Biz burayız" mesajı şeklinde yorumlandı.

ABD SAVAŞ GEMİSİ, GKRY LİMANINA DEMİRLEMİŞTİ

Dün ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Roosevelt'in (DDG-80) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'na demirlediği bildirilmişti. Rum basınında yer alan haberlerde, USS Roosevelt savaş gemisinin liman ziyaretleri kapsamında Larnaka'ya ulaştığı belirtildi.

Türk Savaş Gemileri KKTC Limanlarını Ziyaret Edecek

İspanya'daki Rota Donanma İstasyonu'ndan GKRY'ye planlanmış bir ziyaret kapsamında gelen ABD savaş gemisinin, burada rutin bakımlarının yapılacağı, yakıt ve su depolarının doldurulacağı ifade edildi. Ağustos başında Letonya'yı ziyaret eden USS Roosevelt'in, Akdeniz'deki 6. Filo operasyon bölgesine döndüğü, İspanya'dan sonra da Kıbrıs Rum kesimine hareket ettiği belirtilen haberlerde, geminin Kıbrıs'tan ayrılış tarihine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türk Savaş Gemileri KKTC Limanlarını Ziyaret Edecek - Son Dakika
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