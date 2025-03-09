Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı - Son Dakika
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Dünya

Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Spitsbergen Anlaşması'na göre Svalbard takımadalarında Türk vatandaşları ve şirketleri artık mülk edinebilecek ve oturma iznine sahip olacak.

09.03.2025 13:53  Güncelleme: 14:05
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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, 7 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Spitsbergen (Svalbard) Antlaşması Türkiye bakımından yürürlüğe girdi.

TİCARİ FAALİYETLERDE BULUNMA HAKKI TANINDI

9 Şubat 1920'de Fransa'nın başkenti Paris'te imzalanan ve 1925'ten bu yana yürürlükte olan antlaşma, Norveç'in adalar üzerindeki egemenliğini tanımakla beraber, taraf olan üçüncü ülkelerin vatandaşlarına Svalbard Takımadaları üzerinde mülk edinme ve ikamet ile balıkçılık ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunma ve bilimsel araştırma gerçekleştirme hakkı tanıyor.

Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

TÜRK BİLİM İNSANLARI ARAŞTIRMA YAPABİLECEK

Türkiye'nin antlaşmaya taraf olmasıyla Türk vatandaşları ve şirketleri Svalbard Takımadaları'nda mülk edinme ve oturma hakkı elde edecek, adaların kara sularında balıkçılık yapabilecek, denizcilik ve madencilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulunabilecek. Ayrıca Türk bilim insanları kurulacak Türk Bilim İstasyonu'nda bilimsel araştırma yapma, Türk öğrenciler Svalbard Üniversite Merkezi'nde eğitim alma imkanına erişebilecek.

Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

ARKTİK BÖLGEDEKİ EKONOMİK FAALİYETLER GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye bu adımla, Arktik bölgesinin canlı ve cansız doğal kaynaklarından faydalanmayı ve bölgede gerçekleştirebileceği bilimsel ve ekonomik faaliyetleri güçlendirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, Türkiye'nin Arktik Konseyi'ne gözlemci üye olma hedefi de muhafaza ediliyor. Öte yandan Türkiye son yıllarda Arktik bölgesine yönelik başarılı bilim seferleri düzenliyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) tarafından Norveç'in münhasır ekonomik bölgesi ile Svalbard Adaları ve kara sularında başarıyla icra edilen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferleri'nin dördüncüsü (TASE-IV) 26 Haziran-25 Temmuz 2024'te tamamlanmıştı.

Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Adalar, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ramazan Karakuş:
    Ben bu ülkeden gitmem sagolsun reisimiz bu ülkeyi şaha kaldırdı aydınlık yarınlar getirdi bu ülkede ekonomi hukuk bozuk diyen yalan söylüyordur Yasa sen Erdoğan 29 148 Yanıtla
  • mert çelik:
    gitmek isteyenler ismini yazdırsın güzel haber 45 7 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bizim abdessizler orayada sıçar 32 19 Yanıtla
  • ss890066:
    Buranın nerede olduğunu bilen var mı. Ben şimdi haritadan baktım Allahın unuttugu bir yer burası 16 12 Yanıtla
  • Hakim ATMACA:
    Orayı 5 senede kalbura çeviririz 1 1 Yanıtla
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