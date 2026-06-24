Türkiye 2035'e Kadar 80 Milyar Dolar Yatırım Yapacak - Son Dakika
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Türkiye 2035'e Kadar 80 Milyar Dolar Yatırım Yapacak

Türkiye 2035\'e Kadar 80 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
24.06.2026 14:35
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Enerji Bakanı Bayraktar, 2035'e kadar enerji altyapısına 80 milyar dolarlık yatırım planlanıyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji dönüşümümüzün omurgasını oluşturacak daha dirençli ve modern bir şebeke için 2035'e kadar iletim ve dağıtım altyapımıza 80 milyar dolarlık dev bir yatırım planı yürütüyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Londra'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Bloomberg'in katkılarıyla düzenlenen Türkiye Enerji Dönüşümü Yatırım Forumu'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte katıldık. Enerji dünyasının küresel krizlerle çalkandığı bu belirsizlik çağında, ülkemizin kararlı enerji dönüşüm yolculuğunu ve geleceğe yönelik stratejik vizyonumuzu uluslararası yatırımcılarla paylaştık. Artan nüfusumuz ve hızla kalkınan sanayimizle büyüyen enerji talebimizi karşılarken tedarik güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığı azaltma ve 2053 net sıfır emisyon hedefimize ulaşma yolunda hem ülkemizin hem de bölgemizin enerji arz güvenliğinin teminatı olmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda elektrifikasyonu temele alan stratejimizle 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 120 GW'a çıkarmayı hedefliyor, bu yıl ilk offshore rüzgar ihalemizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Karbon nötr bir ekonomi için vazgeçilmez gördüğümüz nükleer enerjide ise Akkuyu, Sinop ve Trakya projelerimizin yanı sıra küçük modüler reaktörleri de enerji portföyümüze eklemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, mega enterkonneksiyon projeleriyle küresel arz güvenliğinin en güçlü anahtarı olmaya devam edeceğini belirten Bakan Bayraktar, "Enerji dönüşümümüzün omurgasını oluşturacak daha dirençli ve modern bir şebeke için 2035'e kadar iletim ve dağıtım altyapımıza 80 milyar dolarlık dev bir yatırım planı yürütüyoruz. Bir yandan yerli gazımızın merkezi olan Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi katlayarak hanelerimize ulaştırırken, diğer yandan Eskişehir Beylikova'daki dünyanın en büyük nadir element rezervlerinden birini geliştiriyoruz. Türkiye, 2035 yılına kadar hedeflediği toplam 200 milyar dolarlık devasa yatırım potansiyeli ve ülke sınırlarını aşan mega enterkonneksiyon projeleriyle küresel arz güvenliğinin en güçlü anahtarı olmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Çevre, Dünya, Son Dakika

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