Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, aradığı aşkı bulmak için ABD'ye gitme kararı aldı

Dünyanın en uzun insanı unvanını elinde bulunduran Mardinli Sultan Kösen, geçtiğimiz aylarda hayatının kadınını bulmak için Rusya'ya uçtu. Şu anda 39 yaşında olan Sultan Kösen, kendisiyle evlenecek kadından bir erkek bir de kız çocuğu istiyordu.

RUSYA'DA ARADIĞINI BULAMADI

Aylardan bu yana Rusya'da yaşayan Sultan Kösen'den sevindiren bir haber gelmedi. Dünyanın en uzun adamı aradığı aşkı güzel kadınları ve soğuğuyla ünlü Rusya'da bulamadı.

YENİ BİR ROTAYA DOĞRU YELKEN AÇIYOR

Ancak Sultan Kösen, hayatının aşkını bulmaktan vazgeçmeyeceğini belirterek kendisine yeni bir ülke seçti. Sultan Kösen herkesi şaşırtan bir kararla hayatının aşkını bulmak için ABD'nin Florida kentine taşınma kararı aldı. Kösen aradığı aşkı bundan sonra 'Güneş Işığı Eyaleti' olarak da bilinen Florida'da arayacak.