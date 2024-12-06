Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlanma faaliyetlerindeki artışa dikkat çekerken; GKRY'nin bu politikasının, bölgenin istikrarını ve huzurunu bozabileceği ve adada bir silahlanma yarışı başlatabileceğini belirtti.

06.12.2024 18:57  Güncelleme: 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son dönemde artan silahlanma faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

GKRY'nin bu politikasının, bölgenin istikrarını ve huzurunu bozabileceği ve adada bir silahlanma yarışı başlatabileceğini belirtilen açıklamada,"Son dönemde silahlanma faaliyetlerine hız verdiğini görüyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz" denildi.

"SİLAHLANMA YARIŞI BAŞLAYABİLİR"

Açıklamada ayrıca "GKRY'nin izlediği bu yanlış politikanın, bölgemizin istikrarının ve huzurunun daha da bozulmasına yol açabileceğini ve adada bir silahlanma yarışı başlatacağını hatırlatmak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye\'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ayhan Tezcan:
    bunlar bize karşı silahlanıyor bizim Kıbrıslı lar Galatasaraya sponsor oluyor 3 2 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    S-400 leri Kıbrıs'a konuşlandırın bakalım onlar ne diyecek 4 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Dedik ve Rumların ödü patladı... 2 1 Yanıtla
  • Can Gönül:
    durduğumuz suç... başlayalım bizde silah yığmaya bakalım ne olcak.hala bekliyor bizimkiler anlamak mümkün değil... 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
19:17 Muhalifler Şam’a doğru adım adım ilerliyor Esad’a 24 saat süre tanıdılar Muhalifler Şam'a doğru adım adım ilerliyor! Esad'a 24 saat süre tanıdılar
18:09 Putin’den tüm dünyaya gözdağı İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili Putin'den tüm dünyaya gözdağı! İmzaladığı kritik anlaşma nükleer silah kullanımı ile ilgili
17:34 Esad için yolun sonu geliyor mu Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti Esad için yolun sonu geliyor mu? Muhalifler tüm dünyaya hedeflerini bir kez daha ilan etti
08:29 Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan’daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı Nurgül Yeşilçay Suudi Arabistan'daki festivalde şıklığıyla göz kamaştırdı
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
08:14 Anaokulu ücretleri Oxford’u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi Anaokulu ücretleri Oxford'u bile solladı, akıllara İbrahim Tatlıses geldi
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
07:36 En düşük emekli maaşına seyyanen zam En düşük emekli maaşına seyyanen zam
07:22 AK Parti’ye geçeceğini duyuran CHP’li başkan “Sularını bile içmem, haramdır“ demiş AK Parti'ye geçeceğini duyuran CHP'li başkan "Sularını bile içmem, haramdır" demiş
06:46 Hamas’tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı Hamas'tan İsrailli 50 askere yüksek patlayıcılı mayınlı saldırı
05:25 Güney Kore’de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı’na kendi partisi de sırtını döndü Güney Kore'de sıkıyönetim krizi, Devlet Başkanı'na kendi partisi de sırtını döndü
01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi Okullarda yeni dönem: Kıyafet yönetmeliği değişti, 4 yıl şartı getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 20:18:44. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Güney Kıbrıs açıklaması: Bölgemizde istikrarsızlığa neden olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.