Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler - Son Dakika
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Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

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Türkiye\'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon\'dan endişelendiren sözler
19.06.2025 14:21
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Türkiye\'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon\'dan endişelendiren sözler
Haber Videosu

Haberler.com'a konuk olan emekli subay Volkan Kemal Ergenekon, Türkiye'ye de aynı İran gibi MOSSAD ajanlarının sızdığını belirterek, "İran'da bu kargaşayı çıkaranların aynısı bir olası Türkiye-İsrail savaşında da Türkiye ile aynısını yapacaklar. Hepsi ABD'nin yetiştirdiği askeri eğitim almış kişiler. İçeri sızan ajanlar hatta İran'dan çok daha rahat hareket ediyorlar" dedi.

İran ile İsrail arasındaki savaş 7'nci gününde tüm şiddetiyle sürerken gündemdeki kritik başlıklardan biri de "MOSSAD ajanları" oldu. Haberler.com'a konuk olan emekli Subay Volkan Kemal Ergenekon, sunucu Melis Yaşar'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ergenekon, "İran'da olduğu gibi Türkiye'ye de sızan MOSSAD ajanları var mı?" sorusunu değerlendirdi.

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

"BUNLAR TAMAMEN AMERİKAN YETİŞTİRMESİ"

Konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Ergenekon, Afganistan'dan gelen bazı grupların gerçekte eğitimli istihbarat unsurları olduğunu ileri sürdü. Ergenekon şu ifadeleri kullandı: "Ben sadece Beylikdüzü'nden örnek vereyim size. Orada AVM'lere gidiyoruz. Bakıyorum, üçgen vücutlu, sporcu vücuda sahip, bıyıkları tamamen kesik, uzun sakallı ve çekik gözlü. Yani Afgan görünüşlü ve zaten yanındaki hanımından da belli o kıyafetiyle veya kırık Farsça konuşmalarından da... Gözlemlediğim bunlar tamamen Amerikan yetiştirmesi. Onlar tarafından zamanında eğitilmiş ve Taliban'ın hakimiyetiyle birlikte oradan Türkiye ile yapılan anlaşma gereği Türkiye'ye sokulmuş ajanlar. Şimdi İran'da bu kargaşayı çıkaranların aynısı bir olası Türkiye-İsrail savaşında da Türkiye ile aynısını yapacaklar. Bunlar çünkü tamamen eğitimli ve donanımlı kişiler."

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

"BİR SUBAY OLARAK GÖZLEMLİYORUM..."

Ajanların fiziksel özelliklerinin sıradan göçmenlerden farklı olduğuna işaret eden Ergenekon, Türkiye'de lüks mekanlarda yaşam süren bu kişilerin maddi durumlarının dikkat çekici olduğuna vurgu yaparak, "Ben bir subay olarak gözlemliyorum onların bütün davranışlarını. Hepsi gayet sportif, güçlü. Afganistan gibi dünyanın en fakir ikinci ülkesinden gelen bir Afgan nasıl olur da o kadar lüks yerde yemek yer, lüks giyinir, marka giyinir… Alışverişlerine bakıyoruz. Hepsi son derece lüks alışverişler." diye konuştu.

Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler

"İRAN'DAN ÇOK DAHA RAHAT EDİYORLAR"

Bu kişilerin eğitimli istihbarat unsurları olduğunu belirten Ergenekon, "Bunlar tamamen ABD'nin yetiştirdiği ve şu anda hala onların finanse ettiği kişiler. Hepsi de asker eğitimi almış. Bunlar ortaya çıkınca bu sene hepsi sakallarını kesti. Bu sefer bizim gibi dolaşmaya başlıyorlar. Bu durum çok dikkat çekince medyaya da yansıyınca kendilerini gizlemeye çalışıyorlar ama Türkiye'de böyle oldukça yüksek miktarda Afgan grubu var. Güvenlik önlemlerine rağmen içeri sızan ajanlar hatta İran'dan çok daha rahat hareket ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Savaş ve Çatışma, Ergenekon, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, İsrail, Sözler, Mossad, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mehmet Ali Karatay:
    hemde binlercesi surye üzerinden gelip vatantaş oldu hepsi 170 23 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Türkiye'de MOSSAD varmı?? Haftanın En Komik Haberi :))) 73 93 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    hemde bölük halinde 132 6 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    türkiyeyi mossad ajanları sardı mit ne yapıyor acaba savunma yerlerimizin kordinatları dahi vermiştirler uyuma vakti degil düşman uyumuyor 99 7 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    kaymıyordur gemde ülkeye giren 10 milyon mültecinin hepsi suriyelimi sanıyorsunuz Allah bilir ne kadar kamikaze dron sokmuşlardır devletin bilmediği 78 9 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler - Son Dakika
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