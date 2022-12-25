Verileri Bakanlık yayınladı! Türkiye'nin en çok geri gönderdiği göçmen listesinde Afganlar başı çekti - Son Dakika
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Verileri Bakanlık yayınladı! Türkiye'nin en çok geri gönderdiği göçmen listesinde Afganlar başı çekti

25.12.2022 10:05

Türkiye'de yılbaşından bu yana 119 bin 817 düzensiz göçmen ülkelerine geri gönderildi. En çok yakalanan göçmenler 1618 ile Afgan göçmenleri oldu. Onları Pakistanlılar takip etti. Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 4 bin 135 olarak belirlendi. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 274 bin 311 oldu.

Son dönemde Türkiye'ye kaçak yollardan girdiği tespit edilen çok sayıda kişi ülkelerine geri gönderildi. İçişleri Bakanlığı ise konu hakkında sosyal medyadan bilgilendirmede bulundu.

SON BİR HAFTADA YAKALANAN GÖÇMEN SAYISI

Bakanlığın hesabından paylaşılan videoya göre, yurt genelinde son bir haftada 1381'i Afganistan, 101'i Pakistan, 2 bin 446'sı da diğer uyruklardan olmak üzere toplam 3 bin 928 düzensiz göçmen yakalandı.

EN ÇOK AFGANLAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1618'i Afganistan, 109'u Pakistan ve 2 bin 613'ü diğer uyruklardan toplam 4 bin 340 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından bu yana ise 66 bin 534'ü Afganistan, 12 bin 385'i Pakistan ve 40 bin 898'i diğer uyruklardan 119 bin 817 düzensiz göçmen geri gönderildi.

TOPLAM SINIR DIŞI SAYISI 274 BİN 311

Son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 4 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 22 Aralık'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 274 bin 311 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 759'u Afganistan, 3 bin 751'i Pakistan ve 10 bin 266'sı diğer uyruklardan olmak üzere 18 bin 776 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında işlemleri devam eden düzensiz göçmen sayısı ise 5 bin 675 olarak kayıtlara geçti.

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Son Dakika Dünya Verileri Bakanlık yayınladı! Türkiye'nin en çok geri gönderdiği göçmen listesinde Afganlar başı çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Verileri Bakanlık yayınladı! Türkiye'nin en çok geri gönderdiği göçmen listesinde Afganlar başı çekti - Son Dakika
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