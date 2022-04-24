Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki! - Son Dakika
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Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!

24.04.2022 15:28

ABD Başkanı Joe Biden 2021'de yaptığı 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesini kullanmıştı. Biden, bu sene yayınladığı mesajında da 24 Nisan olayları için "soykırım" ifadesini kullandı. Ankara'dan tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Biden'in ifadeleri sert şekilde kınandı.

24 Nisan 1915 olayları nedeniyle Türkiye ve Ermenistan arasında uzun süre gerilim yaşanmıştı. İki ülkenin normalleşme adımları atmasına rağmen, ABD tarafından konuyla ilgili dikkat çeken bir tavır sergilenmeye devam ediyor.

YİNE "SOYKIRIM" İFADESİNİ KULLANDI

ABD Başkanı Joe Biden 2021'de yaptığı 24 Nisan açıklamasında "soykırım" ifadesini kullanmıştı. Biden, bu sene yayınladığı mesajında da 24 Nisan olayları için "soykırım" ifadesini kullandı.

"OSMANLI OTORİTELERİ ERMENİ CEMAAT LİDERLERİNİ TUTUKLADI"

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan 1915 olaylarının 107'inci yılına ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı. Biden'ın açıklamasında "24 Nisan 1915'te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüelleri ve cemaat liderlerini tutukladı. Böylece 20'inci yüzyıldaki en kötü vahşetlerden biri olan Ermeni soykırımı başladı" ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN CEVAP GECİKMEDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan ise Biden'ın açıklamasına sert yanıt verildi. Açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"ACILARIN SİYASET MALZEMESİ YAPILMASI REDDEDİYORUZ"

Bakanlık açıklamasının devamında şunlar kaydedildi: "Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz. Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır."

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Son Dakika Dünya Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki! - Son Dakika


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