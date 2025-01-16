Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj - Son Dakika
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Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj

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Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Joe Biden yönetimi tarafından dün yayımlanan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin eden kararı kınadığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta göreve başlayacak olan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a da bu hatalı adımdan dönmesi yönünde mesaj verildi.

16.01.2025 19:44
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Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından dün yayımlanan, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınadığını açıkladı.

"KARARI KINIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "ABD tarafından dün yayımlanan, GKRY'nin silah satışı ve askeri eğitim için uygun ülke olarak tayin edildiği kararı kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuda yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaşıyoruz" denildi.

"VAHİM BİR HATA OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak olan kararın hata olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Ada'daki silahlanma faaliyetlerini artıracak bu kararı vahim bir hata olarak değerlendiriyoruz. Bölgemizin son derece hassas bir dönemden geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, ilgili tüm tarafların kışkırtıcı adımlardan kaçınması ve sağduyulu hareket etmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'A MESAJ

ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin verilen karardan geri dönmesini bekledikleri belirtilen açıklamada, "ABD'nin kısa süre sonra göreve gelecek yeni yönetiminin, mevcut Başkan tarafından atılan bu hatalı adımdan geri dönmesini bekliyoruz. Anavatan ve Garantör devlet Türkiye olarak, KKTC'nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetlerini artırmak amacıyla atacağı adımları desteklemeyi sürdüreceğiz" denildi.

ABD BAŞKANLIK KARARI

ABD Başkanı Joe Biden, 1961 tarihli Dış Yardım Yasası uyarınca GKRY'nin ABD'den "savunma malzemeleri ve hizmetleri" almasına imkan tanıyan karar yayımlamıştı. Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada "(GKRY'ye) Savunma malzemeleri ve hizmetleri sağlanması, ABD'nin güvenliğini güçlendirecek ve dünya barışını destekleyecek." ifadesi yer almıştı.

Dışişleri Bakanlığı\'ndan Biden\'a kınama, Trump\'a mesaj
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Biden'a kınama, Trump'a mesaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hasan Yılmaz:
    güya içerdeki adamlarina destek vererek erdoğanı indirecekti bunak herif..şimdi kendi kuyruguna tenekeyi bağladilar itin..giderayakta tüm kinini ve düşmanığını sergiliyor ş.refsiz.. 24 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Güvenilir Kişiler Başkan Demektir 5 7 Yanıtla
    Çelikk:
    haa haa 0 0
  • Mehmet Yılmaz:
    bidene bir gün sonra sorun yok öyle bir şey der bunak abd halkı nasıl seçiyor böyle bunaklari anlamak mümkün değil 5 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Kıbrısi fırsat varken zamanında kompile alınması lazımdı 5 0 Yanıtla
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