Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz - Son Dakika
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Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz

08.04.2022 19:12

Türkiye, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna yapılan saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Türkiye'den Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinin tren istasyonuna yapılan saldırıya ilişkin açıklama geldi.

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYULDU"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kramatorsk şehri tren istasyonunun roketlerle vurulması neticesinde, tahliye olmayı bekleyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

ATEŞKES ÇAĞRISI

Bu elim olayın sivillerin emniyet içinde tahliye edilmesini teminen insani koridorların tesis edilmesinin önem ve aciliyetini bir kez daha gözler önüne serdiği dile getirilen açıklamada, "Bu vesileyle, bir an önce ateşkes ilan edilerek bu yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

ÇOK SAYIDA UKRAYNALI CAN VERDİ

Ukrayna'nın Kramatorsk şehri tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısında tahliye bekleyen 4'ü çocuk olmak üzere en az 39 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Türkiye'den Ukrayna'ya çağrı: Yıkıcı savaşa son verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz - Son Dakika


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