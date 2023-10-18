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Türkiye, Gazze'de 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası harekete geçti - Son Dakika

Türkiye, Gazze'de 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası harekete geçti

Son Güncelleme: 18.10.2023 08:47

İsrail'in 500 kişinin ölümüne neden olan hastane saldırısı sonrası Türkiye harekete geçti. Sağlık Bakanlığı, bölgeye gemi hastane göndermek veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmak için harekete geçerken, Bakan Koca uluslararası sağlık örgütleri ile görüşmelerin de devam ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu Gazze'deki savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Abluka altındaki kentte bulunan sayılı hastanelerden biri olanel-Ehli Baptist Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hedefi olurken, saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti. Katliam sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı, bölgeye gemi hastane göndermek veya sahra hastaneleri kurmak için harekete geçti.

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı; "Gazze'de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim.

"BU SALDIRIYA TEPKİSİZ KALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir.

"GAZZE'YE SAHRA HASTANESİ KURMAYA HAZIRIZ"

Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir. Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim.

"DSÖ İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEYE HAZIRIZ"

Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus'le de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık.

"BİZ FİLİSTİN HALKINI KARDEŞ BİLENLERİZ"

Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen; Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz."

Türkiye, Gazze'de 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası harekete geçti

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Son Dakika Dünya Türkiye, Gazze'de 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası harekete geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye, Gazze'de 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısı sonrası harekete geçti - Son Dakika
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