Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi - Son Dakika
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Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi

29.09.2022 15:10
Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim her geçen gün artarken, donanmasının tüm unsurlarını Fransa ile düzenlenen ortak tatbikat kapsamında Ege'ye gönderen Atina'nın bu hamlesinin zamanlaması manidar karşılandı.

Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal ederek Ege adalarına ABD menşeli zırhlı araç çıkarmasıyla giderek büyüyen kriz gündemden düşmüyor. Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde büyüyen gerginlik Ege'de suların ısınmasına yol açarken Yunanistan ordusundan da dikkat çeken bir adım geldi.

DONANMAYI TATBİKAT KAPSAMINDA EGE'YE GÖNDERDİLER

Yunan basını, Atina'nın tüm donanmasını Ege Denizi'nde konuşlandırdığını duyurdu. Greek City Times sitesinin haberine göre, Yunanistan donanmasının tüm unsurlarını Fransa'yla düzenlenen ortak tatbikat kapsamında Ege'ye gönderdi.

TATBİKATIN TÜRKİYE İLE OLASI ÇATIŞMA GÜNDEMDEYKEN YAPILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Savaş uçaklarının, denizaltıların ve füze taşıyan gemilerin de katıldığı tatbikatta olası bir çatışmaya karşı hazırlık yapılacağı belirtildi. Haberlerde, tatbikatın Türkiye'yle olası bir çatışmanın gündemde olduğu bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki GASA kapsamında bulunan Midilli ve Sisam adalarına zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye'nin Yunanistan ve ABD'ye nota vermesi bölgede gerilimi daha da artırmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız" demişti. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ise son açıklamasında, "Sınırlarımız mavidir, gri değildir. Hükümetimizin önceliği silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmektir" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi - Son Dakika
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