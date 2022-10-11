Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada - Son Dakika
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Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada

11.10.2022 13:14

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gergin atmosfer devam ederken, Yunan basınının ortaya attığı yeni iddia daha büyük krizin yaşanabileceğini gözler önüne serdi. Ülkenin köklü yayın kuruluşlarından MEGA'nın servis ettiği habere göre Atina yönetimi, Girit'in güney ve batısındaki karasularını 12 deniz miline çıkarma olasılığını masaya koydu. Haberde, Yunanistan'ın karasularını genişletmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Ankara- Atina hattındaki tansiyon her geçen gün daha da yükselirken, Yunan basınında yer alan bir iddia ortalığı fena karıştıracak gibi.

"YUNANİSTAN KARASULARINI GENİŞLETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİ"

Yunanistan'ın köklü yayın kuruluşlarından MEGA TV, Atina yönetiminin, Girit'in güney ve batısındaki karasularını 12 deniz miline çıkarma olasılığını masaya koyduğunu iddia etti. Live News programı sırasında Nikos Evaggelato'ya açıklama yapan gazeteci Christina Korai, Atina hükümetine dayandırdığı haberinde, Yunanistan'ın karasularını genişletmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

DENDIAS: HER TÜRLÜ İMKANI KULLANMAYA HAZIRIZ

Gazeteci Korai, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bu genişlemenin Türkiye ile yeni bir soruna neden olabileceğini belirtirken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Her türlü imkanı kullanmaya hazırız." dedi. Yunanistan'ın müttefiklerine bilgi vermediği, buna gerekçe olarak ise, "Yunanistan'ın tek taraflı bir eylemi olduğu için hiçbir sebep olmadığını ve cumhurbaşkanlığı kararnameleri hazır olduğunda doğrudan BM'ye sunulacağı" belirtildi. Türkiye ile Libya mutabakatına atıf yapılan haberlerde Atina'nın bu kararı bir koz olarak kullanabileceğinin de altı çizildi.

"EGE, DEYİM YERİNDEYSE YUNAN GÖLÜNE DÖNER"

Türkiye ile yeni bir krize neden olabilecek karar, Yunanistan'ın karasularını 12 deniz miline çıkarmayı hedefliyor. 1936'da Lozan dengesini bozarak karasularının genişliğini 6 mile çıkaran Yunanistan, eğer hedeflerini yerine getirirse Ege, deyim yerindeyse bir Yunan gölüne dönebilir. Yunanistan uygun koşullar bulur ve karasularını 12 mile çıkarırsa, Türkiye'nin Ege'deki açık deniz alanları oranı yaklaşık yüzde 20'ye inecek, Türkiye'nin karasuları kaplama oranı yüzde 8,7'ye, Yunanistan'ın ise yüzde 62'ye çıkacaktır.

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Yunanistan, Türkiye, Ankara, Atina, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan basınından bomba iddia: Girit'in güney ve batısındaki karasularının 12 deniz miline çıkarılma olasılığı masada - Son Dakika
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