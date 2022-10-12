Lübnan harekete geçti! Suriyeliler ülkelerine yollanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mayıs ayı başlarında, Ankara'nın bir milyon Suriyeli mülteciyi konut ve yerel altyapı inşa ederek ülkelerine dönmeye teşvik etmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

LÜBNAN SIĞINMACILARI GÖNDERMEK İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Suriyeli sığınmacıların durumunun Türkiye gibi gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldığı Lübnan, sığınmacıları ülkelerine gönderme planında düğmeye bastı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan'da bulunan Suriyelileri gelecek haftadan itibaren ülkelerine göndereceklerini açıkladı. Avn, Suriyelilerin gruplar halinde gönderileceğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn.

ULUSLARARASI İTİRAZLARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Mişel Avn, daha önce de uluslararası itirazlara rağmen her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını söylemişti. Suriyelilerin ülkelerinde sert cezalarla karşı karşıya kalacakları düşüncesinin "temelsiz" olduğunu savunan Lübnan lideri, "Bazı ülkelerin ve kurumların tavrını şüpheyle karşılıyoruz. Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan'a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz. Daha önce de Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesini reddetmiştik" demişti.

1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİYİ ÜLKEYE KABUL ETMİŞTİ

Avn, yabancı güçlerin Lübnan'ı Suriyeli sığınmacıları entegre etmeye zorlamasını "ülkenin kabul edemeyeceği bir suç" olarak nitelemişti. Son dönemde ciddi ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya kalan Lübnan, Suriye savaşının ardından 1 milyondan fazla Suriyeliyi ülkeye kabul etmişti. Türkiye ise 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyla dünyada en fazla sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.