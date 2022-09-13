Haluk Bayraktar'dan çok konuşulacak F-16 paylaşımı: Sizce sonucu ne olur? - Son Dakika
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Haluk Bayraktar'dan çok konuşulacak F-16 paylaşımı: Sizce sonucu ne olur?

13.09.2022 01:23

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ABD'ye göndermede bulundu. İnsansız savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını paylaşan Bayraktar, "ABD, Predator SİHA'larını vermeyerek milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" diye sordu. Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabını son dönemde daha da aktif kullanmaya başladı. Bayraktar'ın son paylaşımında ABD'ye yönelik göndermesi ise çok konuşuldu.

"SİHA'LARI VERMEDİKLERİNDE NE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bayraktar, ABD'nin zamanında Türkiye'ye SİHA vermemesine atıfta bulunarak, "ABD, Predator SİHA'larını vermeyerek milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" dedi. Paylaşımına da Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını bıraktı.

Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar'dan ABD'ye günlerce konuşulacak F-16 göndermesi

UKRAYNA'DA DEVLET NİŞANI ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün Bayraktar SİHA'ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etmişti. Haber, Ukrayna ve dünya gündeminde geniş yer bulmuştu.

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Son Dakika Dünya Haluk Bayraktar'dan çok konuşulacak F-16 paylaşımı: Sizce sonucu ne olur? - Son Dakika


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