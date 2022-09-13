Haluk Bayraktar'dan çok konuşulacak F-16 paylaşımı: Sizce sonucu ne olur?

Bazı liderlerin uykuları kaçacak! İşte ağustosta yapılan 14 anketin ortalaması

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabını son dönemde daha da aktif kullanmaya başladı. Bayraktar'ın son paylaşımında ABD'ye yönelik göndermesi ise çok konuşuldu.

"SİHA'LARI VERMEDİKLERİNDE NE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bayraktar, ABD'nin zamanında Türkiye'ye SİHA vermemesine atıfta bulunarak, "ABD, Predator SİHA'larını vermeyerek milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi bize F16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur?" dedi. Paylaşımına da Türkiye'nin ilk muharip savaş uçağı Kızılelma'nın fotoğrafını bıraktı.

UKRAYNA'DA DEVLET NİŞANI ALMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün Bayraktar SİHA'ların üreticisi Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı taltif etmişti. Haber, Ukrayna ve dünya gündeminde geniş yer bulmuştu.