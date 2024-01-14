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Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular - Son Dakika
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Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular

9 askerimizin hain saldırıda şehit düşmesi sonrası TSK, Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini bir bir imha ediyor. Gelişme dünyanın pek çok haber kuruluşu tarafından manşete taşınırken, Alman Tagesschau gazetesinde yer alan skandal harita ise infial yarattı. Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine "Kürdistan" notunu düşen gazete haberinde "Ankara Savunma Bakanlığı, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladı. Hedefler mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleriydi" ifadeleri yer aldı.

14.01.2024 - 12:16,  Güncelleme: 12:21
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Türkiye, Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini bir bir imha ederken dünya da tabiri caizse bu gelişmeyi dakika dakika takip ediyor. Birçok gazete 9 şehidimizin ardından düzenlenen operasyonları manşetinden duyururken, Alman Tagesschau gazetesinin yayınladığı haritada Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' notunu düşmesi büyük tepki çekti.

"TÜRKİYE, SURİYE VE IRAK'TA HAVA SALDIRILARI DÜZENLİYOR"

Dünyanın dört bir yanından pek çok haber kuruluşu Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik operasyonlarını manşetine taşıdı. Euronews "Cuma günü Türkiye'deki bir askeri üste 9 askerin öldürülmesi sonrasında gerçekleşti" dedi. "Türkiye, Suriye ve Irak'ta hava saldırıları düzenliyor" manşetini atan Alman Spiegel, haberinde pek çok teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisine yer verdi.

"SAVUNMA BAKANLIĞI 29 NOKTANIN VURULDUĞUNU SÖYLEDİ"

Politico, "Türkiye Suriye ve Irak'ta Kürt militanları bombalıyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Katar merkezli Al Jazeera "Savunma bakanlığı, Irak'taki Türk askeri üssüne düzenlenen saldırıda 9 Türk askerinin ölmesinin ardından 29 noktanın vurulduğunu söyledi" dedi.

Türkiye'nin hava harekatları dünya basınında ses getirdi! Alman gazeteden skandal harita

ALMAN GAZETEDEN SKANDAL HARİTA

Alman Tagesschau gazetesi ise haberinde skandal bir harita kullandı. Gazete Türkiye topraklarını da içeren bölgenin üzerine 'Kürdistan' notunu düştü. Haberde "Türk ordusu, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ta Kürt milislere karşı hava saldırıları düzenledi. Ankara Savunma Bakanlığı, 29 PKK mevzisinin imha edildiğini açıkladı. Hedefler mağaralar, sığınaklar ve petrol tesisleriydi" denildi.

"TÜRKİYE MİSİLLEME SALDIRILARI DÜZENLEDİ"

Şarkul Avsat gazetesi, Türk savaş uçaklarının teröristlere ait mağara, sığınak, depo ve petrol tesislerini yok ettiğini yazdı. Al Monitor "Türkiye Suriye ve Irak'ta misilleme saldırıları düzenledi, Erdoğan güvenlik toplantısı düzenledi" dedi.

YUNAN GAZETE DE MANŞETTEN DUYURDU

Yunan Kathimerini TSK'nın 25 hedefi vurduğunu yazdı. Haberde "Türk tarafının aktardığına göre, bu operasyonlar Suriye'nin kuzeyinde ve Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk ve Kandil illerinde yerel saatle 21.00'de gerçekleştirildi" denildi.

Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular
YORUMLAR (6)
  • Emekli Tahminci: Misak-ı milî sınırları içinde vatan bir bütündür bunu bölmeye kimsenin gücü yetmez bunlar hayaliyle yaşarlar Yanıtla 109 37
  • Vezir Barut: Hakan Fidan rajon keser iş çözülür. Hatta sert baksa bile yeter. Yanıtla 39 30
  • Bayram Adak: YEDİ DÜVEL DEDĞİMİZ ÇAKKAL SÜRÜLLERİ EMELERİNE ULAŞAMAYACAKTIR. Yanıtla 44 11
  • Kubilay Bayraktar: Kafirler....... Yanıtla 37 8
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  • Cihana Alp: Hükümet Suriye ile masaya oturmalı, ABD ve İsrail esadı dusurdukten sonra o bölge bizim için daha tehlike dogurayacak, Yanıtla 16 2

Türkiye, Suriye, Irak, Dünya, Güncel, Son Dakika

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